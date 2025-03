L’Ucraina è disposta ad accettare un cessate il fuoco parziale

L’Ucraina è disposta a sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe nell’ambito delle trattative per un cessate il fuoco temporaneo con la Russia. Lo ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, dopo la telefonata di mercoledì pomeriggio con il presidente statunitense Donald Trump, che ha definito «positiva, molto importante e franca».

La telefonata fra Zelensky e Trump segue di un giorno la chiamata fra quest’ultimo e il presidente russo Vladimir Putin, che si era detto favorevole a interrompere gli attacchi russi sulle infrastrutture energetiche ucraine per 30 giorni, a patto che anche l’Ucraina facesse lo stesso con quelle russe.

Mercoledì mattina Zelensky aveva definito «insufficienti» le rassicurazioni di Putin sull’impegno a non bombardare le infrastrutture energetiche ucraine, riferendosi in particolare agli attacchi compiuti dall’esercito russo nella notte tra martedì e mercoledì in diverse parti dell’Ucraina. Dopo la telefonata con Trump, invece, ha detto che uno dei primi passi verso la conclusione della guerra potrebbe essere «cessare gli attacchi sulle infrastrutture energetiche e altre infrastrutture civili». Ha poi aggiunto: «Io sostengo questo passo e l’Ucraina ha confermato che siamo pronti a metterlo in pratica».

In una conferenza stampa, la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha a sua volta parlato di un «accordo parziale sul cessate il fuoco rispetto alle infrastrutture energetiche, in vista di un cessate il fuoco totale», citando il comunicato congiunto del segretario di Stato statunitense Marco Rubio e del consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz.

«Non siamo mai stati così vicini alla pace», ha detto Leavitt, rivendicando i meriti dell’amministrazione Trump nella mediazione tra Ucraina e Russia. Leavitt ha comunque specificato che i dettagli devono ancora essere discussi: nei prossimi giorni una delegazione statunitense e una ucraina dovrebbero incontrarsi di nuovo in Arabia Saudita per parlarne. Sempre in base al comunicato, Trump avrebbe parlato con Zelensky della possibilità che gli Stati Uniti gestiscano le centrali elettriche e nucleari ucraine, per tutelare le infrastrutture del paese.

La proposta di sospendere gli attacchi alle infrastrutture energetiche nell’ambito di un possibile accordo di pace con la Russia era già stata anticipata da Zelensky, seppur in maniera più vaga, subito dopo il disastroso incontro con Trump di fine febbraio, in seguito al quale gli Stati Uniti avevano sospeso gli aiuti militari all’Ucraina e la condivisione delle informazioni di intelligence.

Tra i diversi tentativi per recuperare il rapporto tra i due paesi, la settimana scorsa Stati Uniti e Ucraina avevano presentato una proposta congiunta per un cessate il fuoco di 30 giorni totale, e non relativo solo alle infrastrutture energetiche.

Putin aveva manifestato molti dubbi su questo piano, sostenendo che fosse troppo favorevole all’Ucraina. Durante la telefonata con Trump il presidente russo aveva quindi proposto una serie di condizioni di fatto impossibili da raggiungere: la completa interruzione degli aiuti militari e della condivisione di informazioni d’intelligence con l’Ucraina da parte di altri stati, e quindi anche quelli europei. Putin aveva anche chiesto che l’Ucraina smettesse di riarmarsi, cosa che per Zelensky è irricevibile.

Decidere di sospendere reciprocamente gli attacchi alle infrastrutture energetiche sarebbe tutto sommato sensato per l’Ucraina. Tendenzialmente gli ucraini bombardano soprattutto le infrastrutture per il trattamento del petrolio russo; in Ucraina invece i russi bombardano principalmente le centrali elettriche, che fanno funzionare anche gli impianti di riscaldamento. Sebbene l’inverno stia finendo e quindi le temperature torneranno ad aumentare, si tratta di attacchi che causano grossi disagi alla popolazione.

Inoltre negli ultimi tempi le operazioni militari russe stanno avendo successo: per questo che Putin non ha particolare interesse a interromperle con un accordo che non considera sufficientemente favorevole alla Russia, mentre per l’Ucraina la prospettiva del del cessate il fuoco è vantaggiosa.

Sempre secondo la portavoce della Casa Bianca, le discussioni ormai non riguardano più la proposta di cessione dei “metalli rari” ucraini agli Stati Uniti, saltata per via del litigio tra Zelensky e Trump. Il presidente ucraino avrebbe chiesto a Trump ulteriori sistemi di difesa aerea per proteggere i propri civili agli Stati Uniti: a detta di Leavitt, il presidente statunitense si impegnerà a capire se e dove siano disponibili, citando in particolare i paesi europei.

