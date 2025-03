Gli alberi possono indicare il sud, la presenza di un fiume nelle vicinanze e la direzione del vento. Ma possono anche raccontare come si sono adattati all’ambiente in cui crescono, agli animali che vivono vicino, e agli interventi dell’uomo. Per cogliere alcuni di questi segnali non servono lunghi studi: può bastare un occhio attento, un po’ di tempo e di curiosità. È quello che spiega Tristan Gooley in Leggere gli alberi, il quinto libro pubblicato da Altrecose, disponibile da oggi in libreria e sul sito del Post.

Leggere gli alberi non è solo un manuale che descrive forme di rami, tronchi e foglie, ma è anche e soprattutto un invito a osservare meglio aspetti dell’ambiente che ci circonda che spesso diamo per scontati e a capire cosa possono insegnarci gli alberi sui posti che ci capita di attraversare e osservare.

Come scrive Isaia Invernizzi nella prefazione, Leggere gli alberi «non impone una conoscenza enciclopedica e non parla di scienza alla maniera degli scienziati». Non è un libro per specialisti, ma per chiunque voglia imparare un nuovo modo di guardare il mondo intorno a sé, affinare lo spirito di osservazione e trasformare qualsiasi passeggiata, in natura o in città, in una caccia al tesoro.

Tristan Gooley è stato definito dalla BBC «lo Sherlock Holmes della natura», è un esploratore, un naturalista e l’ideatore del metodo dell’“orientamento naturale”, cioè dell’arte di trovare la strada grazie all’osservazione del paesaggio e della natura. Leggere gli alberi è il suo libro più recente ed è stato tradotto in italiano da Stefania De Franco. Gooley sarà a Roma sabato 22 marzo a Libri Come, e domenica 23 al Book Pride di Milano.

Il marchio editoriale Altrecose prosegue il lavoro giornalistico del Post scegliendo e portando nelle librerie delle città, e in quelle delle nostre case, libri utili a conoscere meglio quello che succede e a discuterne: Leggere gli alberi è il quinto titolo pubblicato, dopo Mostri di Claire Dederer, Traffic di Ben Smith, L’Africa non è un paese di Dipo Faloyin e Il desiderio di Dio di David Baddiel.