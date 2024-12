€ 17,00

David Baddiel sarebbe felicissimo se Dio esistesse, e ha passato un sacco di tempo a fantasticare su quanto sarebbe meglio sapere che in cielo c’è un papà supereroe in grado di scacciare la morte. Ma sfortunatamente non c’è: Dio non esiste. O almeno è la conclusione a cui è arrivato lui. Ed è proprio l’intensità con cui vogliamo credere che esista a provare la sua non esistenza: è un desiderio così forte che non possiamo che trasformarlo in realtà.

In questo breve saggio filosofico, Baddiel mette in mostra tutto il suo talento retorico e ironico e la sua capacità di mescolare aneddoti personali e ragionamenti. Dà da pensare in termini nuovi e straordinariamente brillanti sul più antico dei dibattiti.

Prefazione di Luca Sofri.

Il desiderio di Dio è il quarto libro pubblicato da Altrecose, il marchio editoriale creato dal Post insieme a Iperborea dedicata alla conoscenza della realtà e a opere di “non fiction”.

