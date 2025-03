Sono stati liberati più di 100 passeggeri del treno sequestrato nel Belucistan

È in corso una grande operazione militare per liberare le persone prese in ostaggio su un treno da un gruppo di separatisti nella provincia del Belucistan, nel sud-ovest del Pakistan. Martedì in una zona montuosa uomini armati dell’Esercito per la Liberazione del Belucistan (BLA), il principale gruppo separatista della provincia, avevano sequestrato un treno su cui viaggiavano centinaia di persone. Non è chiaro però quante persone di preciso fossero state sequestrate: al momento più di 100 sono state liberate, ma non si sa quante ne rimangano ancora in ostaggio.

L’operazione di liberazione degli ostaggi va avanti da diverse ore: il ministro dell’Interno Mohsin Naqvi ha detto che le forze di sicurezza hanno ucciso 16 militanti del BLA, ma non ha specificato quanti ne rimangano a bordo del treno. Non è chiaro nemmeno se ci siano persone uccise anche tra gli ostaggi.

Il treno stava viaggiando dalla città di Quetta a quella di Peshawar, quando i separatisti del Belucistan lo hanno fermato dopo aver messo una bomba sui binari: poi sono saliti a bordo e ne hanno preso il controllo. Il treno è stato bloccato vicino alla città di Sibi, un’area piuttosto remota della provincia del Belucistan, all’ingresso di un tunnel in una zona montuosa

I militanti del BLA avevano minacciato di uccidere gli ostaggi se le autorità non avessero rilasciato alcuni prigionieri politici del Belucistan entro 48 ore.

Il Belucistan si trova al confine con Iran e Afghanistan ed è la provincia più ampia e al contempo la meno popolata del Pakistan. Da anni nella zona sono attivi vari gruppi separatisti composti soprattutto dalla minoranza etnica dei beluci, che in Pakistan vengono sistematicamente discriminati (oltre a donne, bambini e anziani, tra le persone lasciate andare ce ne sarebbero anche di questa etnia). I separatisti sostengono che il governo centrale pakistano sfrutti le vaste risorse naturali del Belucistan senza investire in progetti per lo sviluppo della provincia.

Negli anni l’Esercito per la Liberazione del Belucistan (BLA) ha compiuto frequenti attacchi terroristici contro le forze di sicurezza pakistane e i civili, concentrandosi su stazioni di polizia, treni, stazioni ferroviarie e autostrade.