Nell’ovest del Pakistan alcuni uomini armati hanno ucciso 23 persone dopo averle fermate in strada e controllato la loro identità

Nella notte fra domenica e lunedì in Belucistan, nell’ovest del Pakistan, alcuni uomini armati hanno fatto scendere decine di persone da camion e autobus di passaggio su un’autostrada, e hanno ucciso 23 di loro dopo averne controllato l’identità. L’attacco è stato rivendicato dall’Esercito di liberazione del Belucistan, uno dei vari gruppi armati che lottano contro il governo pakistano per ottenere l’autonomia o l’indipendenza della regione, fra le più povere del Pakistan, e l’autodeterminazione della popolazione beluci. Delle persone uccise 20 venivano dal Punjab, la provincia più ricca e popolosa del Pakistan.

Secondo quanto detto da un funzionario locale al quotidiano pakistano Dawn l’attacco è stato compiuto nella località di Rarasham, vicino al confine fra Belucistan e Punjab. Gli uomini armati hanno identificato e ucciso le persone provenienti dal Punjab, hanno dato fuoco a 10 veicoli e poi sono fuggiti. Spesso le persone del Punjab lavorano nei progetti di sfruttamento delle notevoli risorse naturali del Belucistan, solitamente organizzati dal governo centrale del Pakistan, e sono per questo un obiettivo frequente degli attacchi dei separatisti.

Non è la prima volta che vengono compiute azioni simili in Belucistan, anche se l’attacco di lunedì è uno dei più gravi nella provincia da mesi: ad aprile sempre l’Esercito di liberazione del Belucistan aveva rivendicato l’uccisione di 11 persone del Punjab che aveva fatto scendere da un autobus e da un’auto che aveva fermato. Poco prima dell’attacco a Rarasham il gruppo separatista aveva avvisato la popolazione di stare lontano dalle autostrade. Più o meno nelle stesse ore poi ci sono stati altri attacchi in diverse zone del Belucistan, fra cui uno in cui sono stati uccisi 4 agenti di polizia e 5 passanti.