Il primo negoziato tra ucraini e americani dopo il litigio alla Casa Bianca

Martedì è previsto un incontro di alto livello tra una delegazione ucraina e una statunitense a Jeddah, in Arabia Saudita, per negoziare l’inizio di un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia.

È il primo colloquio ufficiale dopo la visita disastrosa del presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca del 28 febbraio. Era finita con la sua cacciata dopo un litigio pubblico con l’omologo statunitense Donald Trump e con il suo vice J.D. Vance. Dopo quell’incontro Trump aveva deciso di sospendere tutti gli aiuti militari all’Ucraina e anche la condivisione delle informazioni d’intelligence.

La delegazione ucraina propone la cessazione immediata dei bombardamenti dal cielo e in mare (ma non i combattimenti a terra) prima di parlare di un cessate il fuoco totale. I russi dovrebbero smettere di bombardare l’Ucraina e gli ucraini in cambio dovrebbero fermare gli attacchi con i droni in territorio russo e contro le navi russe in navigazione nel Mar Nero.

Nella notte tra lunedì e martedì gli ucraini hanno lanciato più di 330 droni contro bersagli in territorio russo, secondo il ministero della Difesa russo, e sessanta hanno raggiunto la capitale Mosca. La Difesa russa sostiene di averli abbattuti tutti, ma di solito è reticente nell’ammettere le conseguenze reali di questi attacchi a sciame. I residenti di alcuni quartieri della periferia di Mosca, come Domodedovo, Ramenskoye e Podolsk, hanno postato sui social video che mostrano esplosioni appena sopra i tetti dei palazzi.

È uno dei più grossi attacchi con i droni da parte dell’Ucraina dall’inizio della guerra ed è possibile che fosse legato al negoziato a Jeddah: come se gli ucraini volessero far capire ai negoziatori americani e russi che la cessazione dei bombardamenti sarebbe una decisione positiva anche per la Russia. Le campagne ucraine con i droni contro le raffinerie e contro le navi da guerra russe sono efficaci, benché non attraggano l’attenzione pubblica.

Gli ucraini propongono anche uno scambio «tutti in cambio di tutti» dei prigionieri di guerra; dicono che questa decisione e la fine dei bombardamenti sarebbero mosse che aiuterebbero a costruire un minimo di fiducia nella possibilità di negoziare con la Russia per arrivare a un cessate il fuoco completo. Prima di fermare i combattimenti anche a terra, però, vogliono delle garanzie di sicurezza in modo da essere certi che la Russia non invaderà più l’Ucraina in futuro.

Se le proposte ucraine fossero accettate, il risultato sarebbe la prima diminuzione dei combattimenti grazie a negoziati dall’inizio dell’invasione russa su larga scala nel febbraio 2022.

Gli Stati Uniti invece puntano a un cessate il fuoco generale e immediato. Lunedì il segretario di Stato americano, Marco Rubio, ha detto che l’Ucraina dovrà fare concessioni sui territori che la Russia ha occupato dal 2014. «Dovremo andarcene da qui con la sensazione forte che l’Ucraina sia pronta a fare cose difficili, come i russi dovranno fare cose difficili, per porre fine a questo conflitto o almeno metterlo in pausa in qualche modo, forma o aspetto».

Rubio ha anche detto che gli Stati Uniti potrebbero riprendere a fornire aiuti militari se ci fosse un impegno serio dell’Ucraina ai negoziati per il cessate il fuoco. Secondo il New York Times, la ripresa degli aiuti e della condivisione è l’obiettivo della delegazione ucraina, che si è preparata a questi colloqui con l’aiuto di diplomatici francesi e inglesi.

«Posso assicurarvi questo, non forniremo aiuti militari ai russi», ha aggiunto Rubio, come se fosse una possibilità che l’amministrazione Trump ha seriamente preso in considerazione.

Il fatto che Rubio si riferisca ai territori occupati dai russi a partire dal 2014 fa pensare che non sia stata accettata per ora la posizione della Russia, che vorrebbe come premio per il cessate il fuoco anche regioni ucraine che di fatto non ha conquistato.

Fonti del governo statunitense hanno detto al Washington Post di essere compiaciute dal fatto che l’Ucraina abbia mandato a Jeddah una delegazione di alto livello. Ci sarà il principale collaboratore di Zelensky, Andriy Yermak, che ha anche un potere di supervisione sull’intelligence militare, assieme al ministro degli Esteri Andrii Sybiha e al ministro della Difesa Rustem Umerov. Zelensky non parteciperà all’incontro, ma sarà in Arabia Saudita per incontrare il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman a Riad.

Assieme a Rubio ci sarà il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Michael Waltz, ma non l’inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff, che in questi mesi è diventato il negoziatore più fidato di Trump. La sua partecipazione è stata ritirata all’ultimo minuto. La settimana prossima Witkoff dovrebbe andare a Mosca per incontrare il presidente russo Vladimir Putin.