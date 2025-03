Trump vuole sospendere gli aiuti militari all’Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe deciso di sospendere temporaneamente l’invio di nuovi aiuti militari all’Ucraina. Lo hanno detto in forma anonima diverse fonti interne alla Casa Bianca a tutti i principali giornali statunitensi, ma si attende ancora il comunicato ufficiale di Trump. Secondo quanto detto dalle fonti del governo statunitense, la sospensione dovrebbe avere un effetto immediato.

La decisione, molto sorprendente, sarebbe una conseguenza del disastroso incontro avuto da Trump con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky venerdì a Washington: quella che avrebbe dovuto essere una discussione per firmare un accordo sulla cessione agli Stati Uniti di parte degli introiti derivanti dalle risorse minerarie ucraine era diventato invece un litigio davanti alle telecamere. La differenza principale tra i due aveva riguardato le trattative per mettere fine alla guerra della Russia in Ucraina: Zelensky vorrebbe garanzie militari statunitensi per avviare un processo di pace, mentre Trump vorrebbe trattative immediate basate sulla situazione così come si presenta sul campo di battaglia.

La decisione di sospendere l’invio di aiuti militari all’Ucraina sarebbe, di fatto, un tentativo per costringere Zelensky ad accettare il piano di pace di Trump. La sospensione avverrebbe peraltro dopo che domenica, in risposta all’incontro di Washington, i principali leader europei si erano incontrati con Zelensky a Londra per mostrargli il proprio sostegno. In quella stessa occasione i leader europei avevano anche annunciato la formazione di una “coalizione di volenterosi”, formata da un gruppo di paesi che si occuperà di elaborare un piano di pace per risolvere la guerra fra Russia e Ucraina e farne rispettare le condizioni.

Da quando è iniziata l’invasione russa dell’Ucraina, gli Stati Uniti hanno fornito decine di miliardi di dollari di aiuti militari al governo ucraino, tra carri armati, elicotteri, missili, artiglieria e aerei da caccia. La sospensione degli aiuti militari riguarderebbe anche più di 1 miliardo di dollari in armi e munizioni il cui invio all’Ucraina era già stato accordato.