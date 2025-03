Il nuovo sistema per fare le multe a Roma sta aumentando le multe

La polizia locale di Roma ha diffuso alcuni dati sulle sanzioni imposte a chi vìola il codice della strada grazie al nuovo sistema installato sulle automobili dei vigili: il sistema si chiama Cerbero, funziona con l’intelligenza artificiale, e consiste in una telecamera in grado di rilevare infrazioni e irregolarità in tempo reale e di trasmetterle ai vigili insieme ai dati delle automobili da sanzionare.

I dati sono stati comunicati dalla vicecomandante della polizia locale di Roma Donatella Scafati la settimana scorsa, in occasione di un evento istituzionale organizzato per il Giubileo. Scafati ha detto che grazie a Cerbero la polizia di Roma sta facendo circa 25mila multe a settimana, in aumento rispetto all’anno scorso. I dati più aggiornati sono quelli relativi a gennaio 2025, con 83mila multe, di cui 70mila per soste irregolari, in aumento del 15 per cento rispetto allo stesso mese l’anno scorso.

Cerbero è stato installato lo scorso dicembre su 20 automobili della polizia locale dopo una fase di sperimentazione lo scorso novembre. Concretamente, consiste in una telecamera applicata sulle automobili grazie a un supporto magnetico: la telecamera ha due obiettivi, uno anteriore e uno posteriore, ed è dotata di un software di intelligenza artificiale. Mentre l’automobile dei vigili procede, la telecamera è in grado di rilevare in tempo reale le violazioni del codice della strada – come parcheggi in doppia fila, soste irregolari, parcheggi sul marciapiede – e di trasmetterle a un tablet in dotazione degli agenti.

A quel punto l’agente potrà connettersi con la banca dati della motorizzazione, verificare a chi appartiene l’automobile e anche se sia in regola con assicurazione e revisione, eventualmente applicando sanzioni anche per questo. I dati raccolti vengono inviati poi al sistema informatico Prosa, che prepara il verbale per la sanzione. Per irregolarità nella sosta sono previste multe dai 25 au 100 euro per moto e ciclomotori, dai 45 ai 173 per gli altri veicoli; per mancata revisione sono previste multe dai 173 ai 694 euro; per la circolazione senza assicurazione dagli 866 ai 3.464.

Sempre secondo la polizia locale di Roma, da quando è stato introdotto Cerbero il grosso delle multe è stato fatto nel centro storico, al Parioli e nel quartiere Prati.