Le foto del “red carpet” degli Oscar

L’arrivo degli ospiti e la loro conseguente sfilata sul tradizionale “tappeto rosso” è la prima occasione per raccontare per immagini la cerimonia degli Oscar, la serata più seguita del business del cinema che si è tenuta domenica sera a Los Angeles. Ci sono come sempre gli attori e le attrici che si salutano tra loro o si fanno fotografare in pose più o meno naturali, ben consapevoli che nelle ore successive i vestiti che hanno scelto di indossare saranno commentati, insieme a acconciature, accessori e make-up, prima di passare a vincitori e vincitrici.