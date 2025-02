Martedì il primo ministro britannico Keir Starmer ha annunciato che il Regno Unito aumenterà la spesa militare fino a raggiungere il 2,5 per cento del Prodotto Interno Lordo (PIL) entro il 2027, e poi fino al 3 per cento entro il 2034.

Al momento il Regno Unito spende in difesa il 2,3 per cento del proprio PIL: arrivare al 2,5 per cento implicherebbe una spesa aggiuntiva di 13,4 miliardi di sterline all’anno (circa 16 miliardi di euro) tra il 2025 e il 2027. Starmer ha detto che i fondi saranno trovati riducendo le spese dedicate ai programmi di sviluppo all’estero: «In tempi come questi, la difesa e la sicurezza delle persone britanniche deve sempre avere la precedenza». Per fare un confronto, al momento l’Italia spende nella difesa 1,6 per cento del PIL.

