Le foto delle commemorazioni per l’anniversario della morte di Alexei Navalny

Domenica a Mosca, in Russia, centinaia di persone si sono riunite al cimitero Borisov per visitare la tomba del dissidente politico Alexei Navalny nel giorno del primo anniversario della sua morte, avvenuta il 16 febbraio 2024 in un carcere in Siberia in circostanze mai chiarite. Per tutta la mattinata le persone hanno formato lunghe code in attesa di entrare nel cimitero, e sono rimaste in piedi al freddo per molto tempo, correndo i consueti rischi di essere notate o fermate dalle forze dell’ordine russe.

Come successo in altre manifestazioni di dissenso nel passato recente, diversi canali social e gruppi di oppositori politici hanno condiviso sui loro profili i video delle code di persone.

La madre di Navalny, Lyudmila Navalnaya, ha detto all’agenzia AFP che sta «facendo di tutto» affinché sia aperta un’indagine sulla morte del figlio e i responsabili siano puniti. «Tutto il mondo sa chi ha ordinato [l’omicidio]», ha detto, «ma vogliamo che siano resi noti i colpevoli e i complici». La vedova di Navalny, Yulia Navalnaya, che vive all’estero, ha detto che suo marito «continua a unire le persone» dopo la sua morte.

Eventi commemorativi di vario tipo si sono svolti anche in altre capitali europee, inclusi i paesi in cui altri oppositori del regime di Vladimir Putin si sono rifugiati negli ultimi anni. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha scritto su X che Navalny è morto «perché ha combattuto per la democrazia e per la libertà in Russia», dove «Putin combatte brutalmente la libertà e i suoi difensori». Kaja Kallas, Alta rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari esteri, in un comunicato ha attribuito la responsabilità della morte di Navalny al presidente Putin e alle autorità russe.

