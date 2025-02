Foto di cani da competizione

Il cane più fotografato in questi giorni è Monty, lo schnauzer gigante di cinque anni che ha vinto la 149esima edizione del Westminster Kennel Club Dog Show, la mostra e gara di bellezza cinofila più importante degli Stati Uniti. È il secondo evento sportivo più antico del paese dopo il Kentucky Derby, tra le corse di cavalli più prestigiose al mondo, e ogni anno raduna circa 2.500 cani di oltre 200 razze che vengono valutati da una giuria di esperti. Nelle foto ci sono barboncini che si divincolano tra un ostacolo e l’altro, terrier che vengono esibiti dai loro accompagnatori, oppure ancora shih tzu in balia di pettini, spazzole e toelettature d’eccezione.

Dopo quattro anni di cambi di programma legati alla pandemia da coronavirus, il Westminster Kennel Club Dog Show è tornato a tenersi al Madison Square Garden di New York, la città in cui viene organizzato fin dal 1877. Questa è peraltro la prima volta che a vincere il concorso è uno schnauzer gigante: i fox terrier sono stati quelli che hanno vinto più edizioni, quindici, mentre curiosamente non è mai capitato che la gara venisse vinta da un golden retriever, tra le razze di cani più popolari negli Stati Uniti.

