Cani da gara

Il “Westminster Kennel Club Dog Show” è la più importante mostra e gara di bellezza di cani degli Stati Uniti, oltre che il secondo evento sportivo più antico del paese dopo il Kentucky Derby (una delle corse di cavalli più prestigiose del mondo). Alla sua 148esima edizione, che si è appena conclusa, hanno partecipato più di 2.500 cani di più di 200 razze o varietà differenti, valutati da una giuria che ha espresso giudizi sulla loro bellezza in relazione agli standard delle razze cui appartengono e alle prestazioni nelle varie categorie in cui hanno gareggiato: la vincitrice del concorso è stata Sage, una femmina di barbone nano. Tra le altre cose, è un’occasione per vedere cani fotografati bene con toelettature da manuale e scoprire razze meno conosciute, come il komodor, il bedlington terrier o il cane crestato cinese.