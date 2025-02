Un tribunale ha ordinato a Biarritz di cambiare nome al quartiere “La Négresse”

Giovedì una corte d’Appello ha ordinato al comune di Biarritz di cambiare nome al quartiere “La Négresse”, accogliendo il ricorso dell’associazione Mémoires et Partages, che si occupa di promuovere la memoria dei crimini del colonialismo. In base alla decisione della corte, il comune ha tre mesi di tempo per abrogare la delibera di metà Ottocento con cui venne assegnato il nome al quartiere, e poi potrà cambiarlo. Biarritz si trova nel sud-ovest della Francia, vicino al confine con la Spagna.

Mémoires et Partages aveva inizialmente portato la questione all’attenzione della sindaca, Maider Arosteguy, dei Repubblicani. Il caso era nato per via di un cartellone che pubblicizzava una festa di quartiere, dove era rappresentata la caricatura di una donna nera accanto alla scritta «fête de la Négresse», festa de La Négresse, appunto. Il termine indica una persona nera di sesso femminile e, sebbene fosse usato in passato, oggi è ampiamente considerato offensivo e razzista.

La sindaca Arosteguy aveva respinto la richiesta di cambiare il nome del quartiere perché ritiene sostanzialmente che i cittadini di Biarritz vi siano affezionati, e che non sia offensivo. L’associazione aveva quindi presentato ricorso al tribunale amministrativo, che in primo grado era stato respinto. I giudici di Appello hanno ritenuto invece che, a prescindere dalle origini, «l’evoluzione semantica» della parola le conferisce oggi una «connotazione ingiuriosa» che può rappresentare una violazione della «dignità della persona», e quindi va cambiato. Arosteguy ha detto che presenterà un ricorso al Consiglio di Stato, cioè l’ultimo grado di giudizio nelle cause amministrative, in Francia come in Italia.

Biarritz è una città di poco meno di 25mila abitanti nel sud della Francia, sulla costa atlantica. La Négresse è un quartiere dell’entroterra, vicino alla stazione. Secondo alcune fonti storiche sarebbe stato chiamato così all’inizio del 19esimo secolo, per la presenza di una locanda gestita da una donna nera, probabilmente vittima di tratta o discendente di vittime di tratta (Biarritz fu uno dei principali porti da cui passava la tratta degli schiavi dall’Africa). Altre ricostruzioni ipotizzano che possa essere una crasi dell’espressione “lane gresse”, che indicava un tipo di terra argilloso presente in quella zona. Prima ancora si sarebbe chiamato Harausta, che significa “terra polverosa” in dialetto basco.