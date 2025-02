Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per vietare alle atlete trans di competere in squadre che corrispondono alla loro identità di genere

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per vietare alle ragazze e alle donne trans di competere in squadre sportive che corrispondono alla loro identità di genere. Le scuole o le associazioni sportive che non lo rispetteranno perderanno i finanziamenti federali. Poco prima di firmare l’ordine, circondato da decine di ragazzine, il presidente ha dichiarato che «d’ora in poi, gli sport femminili saranno solo per le donne».

Trump ha citato anche le Olimpiadi del 2028 che si terranno a Los Angeles dicendo che la sua amministrazione «non resterà a guardare mentre gli uomini battono le atlete» e che respingerà «tutte le domande di visto presentate da uomini che tentano di entrare negli Stati Uniti in modo fraudolento, identificandosi come atlete». Trump ha anche citato la pugile algerina Imane Khelif, la cui identità di genere, alle Olimpiadi di Parigi, era stata messa in dubbio senza alcuna base documentale o scientifica.

Nel suo primo giorno da presidente Trump aveva firmato un ordine esecutivo con il quale chiedeva a tutte le agenzie federali statunitensi di riconoscere soltanto il genere maschile e quello femminile, e di riflettere questa posizione su tutti i documenti, tutte le politiche (incluse quelle sull’assegnazione dei detenuti nelle prigioni federali) e tutti i contratti. Entrambi gli ordini contro le persone trans, e le loro conseguenze, sono stati criticati fortemente da molte organizzazioni per i diritti umani perché hanno l’intento piuttosto esplicito di marginalizzare ulteriormente una delle comunità più vulnerabili dal punto di vista economico e sociale.

– Leggi anche: Il caotico aggiornamento dei siti governativi statunitensi