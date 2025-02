I dubbi sulla nudità esibita di Bianca Censori

Domenica sera il controverso rapper 47enne Kanye West (che nel 2021 ha cambiato nome in “Ye”) e sua moglie, la 30enne australiana Bianca Censori, si sono presentati sul red carpet dei Grammy, i principali premi dell’industria discografica statunitense, che si tengono a Los Angeles. Lui era vestito di nero da capo a piedi e con gli occhiali da sole e lei aveva un lungo cappotto nero, una scelta insolita dato che spesso si veste esponendo in modo provocatorio e aggressivo la sua nudità. Poi però Censori si è voltata, ha fatto scivolare il cappotto rivelando la schiena scoperta e si è girata di nuovo: indossava un body di nylon trasparente, di fatto era come nuda.

Mentre i fotografi urlavano e scattavano lei manteneva un’espressione impassibile, robotica. Poi Censori e West se ne sono andati, alimentando le voci che fossero stati cacciati dalla cerimonia, perché non invitati e per la nudità di lei. In realtà erano tra gli ospiti perché “Carnival” di Ye era candidata come miglior canzone rap: avevano scelto loro di andarsene subito per poi rispuntare alla festa organizzata dopo la premiazione.

In breve le foto di West e di Censori nuda erano ovunque, condivise e commentate su giornali, siti e social network. Soprattutto hanno fatto riparlare del rapporto tra West e sua moglie, facendo riemergere una tesi piuttosto condivisa: e cioè che possa essere tossico e che possa prevedere una certa componente di sfruttamento e abuso. E cioè che West possa almeno in una certa misura imporre a Censori di vestirsi in modo così provocante e provocatorio, sfruttando il suo corpo e la sua nudità per far parlare di sé.

È una discussione che viene fuori in modo ricorrente soprattutto quando c’è un contrasto così evidente tra il modo in cui è vestito lui e la nudità esibita di lei: da gennaio 2023, quando la loro relazione divenne pubblica, Censori si è fatta spesso fotografare vestita solo con calze o body di nylon trasparente; una volta a Firenze andò in giro con un cuscino viola per coprire il seno, un’altra camminò in strada a piedi nudi.

West e Censori si incontrarono mentre lei lavorava come architetto per l’azienda di lui e si sposarono a fine 2022 in una cerimonia privata un mese dopo il divorzio di West da Kim Kardashian, che frequentava dal 2012, che aveva sposato nel 2014 e con cui ha quattro figli. Kardashian ha raccontato che quando iniziarono a frequentarsi, West e uno stylist ribaltarono il suo guardaroba e lui iniziò a dirle come vestirsi. Nel 2018 lei spiegò che: «avevo sempre pensato di avere uno stile proprio bello, poi incontrai mio marito e lui mi disse che avevo il peggior stile possibile».

West, scrive il New Yorker, trasformò Kardashian in «un’icona di moda d’avanguardia europea», con abiti «futuristicamente aderenti» spesso disegnati dal suo amico Demna Gvasalia, direttore creativo del marchio del lusso Balenciaga. «Vestire Kim è un linguaggio d’amore per me», disse West. Quando nel 2021 lei vinse il premio di Icona di moda ai People’s Choice Award, lo ringraziò per averla introdotta al mondo della moda; allo stesso tempo ha raccontato dell’insicurezza di indossare qualcosa senza la sua approvazione.

West affrontò la separazione da Kardashian con comportamenti decisamente tossici, poi frequentò per un po’ l’attrice Julia Fox, che modificò il suo modo di vestire coordinandolo spesso con quello di lui. Fox raccontò al sito di Interview che West le aveva riempito la suite di un hotel con vestiti da farle provare; nel suo memoir del 2023 parlò anche della relazione con un certo Artist (quasi certamente West), che le diceva come si doveva vestire.

West e Censori non hanno mai confermato se sia lui a scegliere i suoi vestiti e non hanno mai smentito le preoccupazioni riguardo al loro rapporto, che affiorarono presto: il tabloid Daily Mail pubblicò i racconti di alcuni amici di lei che sostenevano che West la controllasse e le impedisse di frequentarli, altri dissero che era lei a volersi staccare da loro. Periodicamente i giornali scandalistici riportano le preoccupazioni della famiglia di Censori, e a ottobre scrissero che la coppia stava per divorziare, facendo intendere che lei aveva iniziato a ribellarsi alle imposizioni di West.

Censori non dice mai la sua e si limita ad accompagnare in giro West e a farsi fotografare, cosa che rende ancora più difficile sapere quanto sia attivamente coinvolta in questa operazione di sfruttamento della sua immagine e del suo corpo per far parlare di sé, di West e della coppia. Subito dopo il red carpet ai Grammy è andata in onda la pubblicità della nuova linea di Yeezy, il marchio di abbigliamento di West, ed entrambi hanno pubblicato su Instagram la foto di Censori con un body scuro e velato della collezione, lo stesso che indossava anche alla festa dei Grammy.

C’è chi ha fatto notare che il comportamento di West e Censori potrebbe essere una performance e un riferimento alla copertina del disco Vulture 1 dove appaiono insieme, lui di fronte e vestito, lei di spalle in calze trasparenti. Potrebbe essere anche un modo per «trollare il mondo» e ottenere l’attenzione di internet «creando uno spettacolo di cui non possiamo non far parte», ha scritto Glamour: lo stesso West ha scritto su «il 4 febbraio mia moglie è la persona più googolata su questo pianeta chiamato Terra». Potrebbe essere anche una semplice provocazione, visto che l’intera premiazione è stata assorbita dalle polemiche attorno all’apparizione di West e Censori.

Potrebbe, in parte, essere anche un commento sul mondo della moda, di cui West è un grande conoscitore. In un post sui social subito cancellato ha infatti definito l’outfit di Censori “customed couture”, prendendo in giro la moda di farsi fare degli abiti di alta moda su misura. Inoltre l’anno scorso il naked dress, cioè l’abito trasparente, era stata la tendenza più diffusa sui red carpet, di cui è una tradizione almeno dal 1998, quando la cantante Cher accettò un Oscar come migliore attrice con un vestito trasparente del marchio Bob Mackie poi diventato leggendario.

Infine indossare solo calze o mutande, senza gonne e pantaloni sopra, e camicie o magliette velate che mostrano il seno, come si è visto nelle sfilate dei marchi di lusso Miu Miu e Saint Laurent, va di moda da un po’ di tempo ed è considerato un gesto liberatorio e femminista: se lo sia anche nell’interpretazione di Censori però è cosa discussa.

In generale, secondo il New Yorker Censori «ha sbloccato qualcosa di nuovo ed estremo» e la sua «nudità ha una schiettezza che non ha tanto a che fare con l’essere sexy ma è piuttosto uno shock calcolato». Aggiunge che parte della fascinazione per le celebrità si basa sulla «tensione tra la loro visibilità e intelleggibilità», che Censori sta portando al suo limite offrendosi completamente allo sguardo «ma restando in qualche modo totalmente enigmatica». Nel dubbio su quanto Censori sia conseziente nello sfruttamento della sua immagine, alcuni hanno invitato a non condividere più le sue foto ai Grammy e il sito di Glamour, che le aveva inizialmente pubblicato, le ha completamente rimosse.