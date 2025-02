C’è una cosa che unisce Italia e Giappone: il cibo come elemento centrale della vita e della cultura. La seconda puntata del podcast Viaggio a Tokyo sfata qualche mito sul cibo e racconta le diverse declinazioni del piacere di mangiare in Giappone, tra i ristoranti e i caffè, i piatti tipici e le sagre locali, e le catene economiche che offrono pasti pronti e snack decisamente improbabili.

– Ascolta: La seconda puntata di Viaggio a Tokyo, sul cibo

Parla anche della grande differenza con l’Italia: il rapporto con la tradizione culinaria, propria e altrui. «Sembra che cambiare le cose, modificarle, giocarci un po’ sia esso stesso la tradizione giapponese». L’amore per il cibo a Tokyo è fatto anche di divertimento, curiosità e scoperta, e non ha la rigidità che traspare talvolta dal modo in cui in Italia si parla di quello che mangiamo.

Ad esempio, vi aspettereste mai di trovare nei supermercati giapponesi la bagna cauda, e in diverse varianti? Flavio Parisi e Matteo Bordone descrivono come le mode culinarie si impongono nel paese per mesi, con un piatto (spesso un dolce) occidentale che viene proposto ovunque, in versione originale o spesso rimaneggiata. Negli ultimi anni è andato di moda il tiramisù, poi la panna cotta, e poi il maritozzo: con addirittura una versione sushi, “sushitozzo”. E non è l’unica curiosità che raccontano.

Viaggio a Tokyo è un podcast in cinque puntate più una, che escono il lunedì sull’app del Post e su tutte le piattaforme di podcast. La prima puntata era dedicata all’acqua, mentre le prossime parleranno dei trasporti, della tecnologia e dei musei.