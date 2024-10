Il nuovo numero di Cose spiegate bene, la rivista del Post dedicata a raccontare e “spiegare bene” appunto singoli temi su cui ci sembra che abbiamo tutti molto da imparare, uscirà fra pochi giorni: si intitola Quello che mangiamo, e da oggi può essere ordinato da abbonate e abbonati al Post, in anticipo sull’uscita in libreria del 13 novembre.

I numeri precedenti si sono occupati di editoria, questioni di genere, droghe, giustizia, geografia, teatro, giornali, Natale, Olimpiadi, politica negli Stati Uniti e Italia del Novecento, mentre il tema di questo è il cibo. Negli ultimi anni l’attenzione a quello che mangiamo, a come lo mangiamo, ai prodotti che utilizziamo, alla loro origine e ai vari passaggi che li hanno portati sulle nostre tavole è molto aumentata, complice anche il rilievo mediatico acquistato da tutto ciò che riguarda la cucina. Ma al di là di un interesse momentaneo specifico, l’importanza dell’alimentazione riguarda anche l’attenzione alla propria salute e agli aspetti economici e di sostenibilità ambientale della produzione di cibo.

Oltre alla descrizione di singoli alimenti di cui per motivi diversi si è parlato molto, come l’avocado, la carne sintetica, l’olio di palma, la pasta, il riso, e a spiegazioni e storie che li riguardano, Quello che mangiamo esamina e affronta anche aspetti legati all’alimentazione più in generale: i disturbi alimentari, la schizzinosità dei bambini, le date di scadenza dei prodotti, l’importanza a volte eccessiva attribuita al conteggio delle calorie nelle diete. Ma anche la storia degli orsetti gommosi, il problema dei ristoranti rumorosi, o perché nelle trasmissioni e nei video di cucina le cose non si fanno ma si “vanno a fare”.

Alle persone che leggono il Post e lo sostengono con il loro abbonamento anche questa volta abbiamo dedicato con gratitudine la possibilità di acquistare in anticipo Quello che mangiamo e di riceverlo a casa due settimane prima dell’uscita in libreria (con spese di consegna a carico del Post). Cose si può preordinare anche nelle librerie online di Amazon, Feltrinelli e IBS (con consegne a partire dal 13 novembre): o potete cominciare a chiederlo alle vostre librerie, preziose complici del successo dei primi numeri, e dove speriamo anche di vedervi nelle presentazioni che stiamo mettendo in calendario per i prossimi mesi.

Anche questo numero di Cose è stato disegnato dallo studio Tomo Tomo e pubblicato dall’editore Iperborea. Le illustrazioni sono di Pavel Popov, e gli autori e le autrici ospiti con i loro racconti e riflessioni sono Dario Bressanini, Rosario Pellecchia, Anna Prandoni e Caterina Zanzi. Nicola Sofri ha curato e coordinato la pubblicazione, e le persone della redazione del Post hanno lavorato a tutto il resto. Speriamo che vi piaccia, sapere qualcosa di più su quello che mangiamo e su come lo mangiamo.