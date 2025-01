Le avversarie delle squadre italiane in Europa

Venerdì mattina si sono svolti i sorteggi per i playoff della Champions League, le partite che si giocheranno a metà febbraio per stabilire le otto squadre che si aggiungeranno alle altre otto già qualificate per gli ottavi di finale. Il Milan giocherà contro il Feyenoord e la Juventus contro il PSV Eindhoven: non ci sarà quindi Milan-Juventus (nonostante fosse un accoppiamento possibile, in base al tabellone). L’Atalanta affronterà la squadra belga del Club Brugge. Tra le partite più attese ci sarà Real Madrid-Manchester City.

Se il Milan e la Juventus passassero i playoff, agli ottavi una delle due affronterebbe l’Inter e l’altra l’Arsenal, entrambe già qualificate; l’Atalanta invece, passando con il Brugge, incontrerebbe una tra Lille e Aston Villa. I sorteggi degli accoppiamenti si faranno il 21 febbraio, dopo che si saranno giocati i playoff.

Da quest’anno la prima fase di Champions League si è svolta in un girone unico da 36 squadre, ognuna delle quali ha giocato 8 partite contro 8 diverse avversarie. I risultati delle partite di questa prima fase hanno composto una classifica unica delle 36 squadre: le prime otto, tra le quali c’è l’Inter, si sono qualificate direttamente per gli ottavi di finale, mentre quelle arrivate tra la nona e la ventiquattresima giocheranno questo ulteriore turno di playoff per accedere agli ottavi (qui è spiegato più nel dettaglio come funziona la nuova Champions League).

In Europa League (dove il format è uguale a quello della Champions) la Roma ai playoff giocherà contro il Porto, mentre la Lazio è già qualificata per gli ottavi di finale, dopo aver chiuso al primo posto il girone unico. Anche in Europa League potrebbe esserci un derby, perché se passerà il turno la Roma affronterà una tra Lazio e Athletic Bilbao.