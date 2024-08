Come funziona la nuova Champions League

Giovedì 29 agosto alle 18 a Montecarlo ci saranno i sorteggi per decidere le partite della prima fase della nuova Champions League, la principale competizione calcistica europea per club. Da quest’anno la Champions League ha cambiato formato, dopo quasi vent’anni nei quali era rimasta sostanzialmente uguale, aumentando il numero di squadre partecipanti da 32 a 36 (per l’Italia ce ne saranno cinque: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna).

In sostanza non ci sarà più la fase a gironi, ma un girone unico di 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto diverse avversarie (quattro in casa e quattro fuori casa). Ogni squadra avrà un suo calendario e affronterà due squadre della prima fascia, due della seconda, due della terza e due della quarta: le fasce sono decise in base al ranking, cioè ai risultati europei delle ultime cinque stagioni. Per l’Italia l’Inter è in prima fascia, Milan, Juventus e Atalanta sono in seconda, e infine il Bologna sarà in quarta. Ai sorteggi quindi verrà estratta una squadra alla volta e per ognuna di esse si sorteggeranno le otto avversarie, come se ci fossero otto gruppi da nove squadre ciascuno (nella prima fase non potranno esserci partite tra squadre dello stesso paese).

I risultati delle partite di questa prima fase – che comincerà il 17 settembre 2024 e finirà il 29 gennaio 2025 – concorreranno a comporre una classifica unica delle 36 squadre in gara, sulla base dei punti che faranno man mano nelle otto partite giocate. Al termine della prima fase le prime otto in classifica si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale, mentre le altre otto squadre si decideranno in un turno di playoff su andata e ritorno, giocato dalle squadre tra la nona e la ventiquattresima posizione in classifica: la nona affronterà la ventiquattresima, la decima la ventitreesima, l’undicesima la ventiduesima e così via: già da qui saranno possibili le partite tra le squadre dello stesso paese.

Le squadre dal venticinquesimo posto in giù verranno eliminate: da quest’anno non esiste più il passaggio in Europa League (fino all’anno scorso le terze classificate nei gironi da quattro squadre retrocedevano infatti nella seconda competizione continentale). Dagli ottavi di finale in poi la competizione funzionerà come al solito, con partite a eliminazione diretta giocate su andata e ritorno.

