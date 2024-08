Le avversarie delle squadre italiane in Champions League

Si sono tenuti a Montecarlo i sorteggi della prima fase della Champions League, la principale competizione calcistica europea per club, che da quest’anno cambia formato: non ci sarà più la fase a gironi, ma un girone unico di 36 squadre, ognuna delle quali giocherà otto partite contro otto diverse avversarie, quattro in casa e quattro fuori casa. Ogni squadra ha un suo calendario e affronta due squadre della prima fascia, due della seconda, due della terza e due della quarta. Le fasce sono decise in base al ranking: per l’Italia l’Inter è in prima fascia, Milan, Juventus e Atalanta sono in seconda, e infine il Bologna sarà in quarta.

Nella lista degli abbinamenti il punto e virgola separa le varie fasce, in ordine dalla prima alla quarta.

Inter: Lipsia (in casa), Manchester City; Arsenal (in casa), Bayern Leverkusen; Stella Rossa (in casa), Young Boys; Monaco (in casa), Sparta Praga.

Milan: Liverpool (in casa), Real Madrid; Brugge (in casa), Bayern Leverkusen; Stella Rossa (in casa), Dinamo Zagabria; Girona (in casa), Slavia Bratislava.

Juventus: Manchester City (in casa), Lipsia; Benfica (in casa), Brugge; PSV (in casa), Lille; Stoccarda (in casa), Aston Villa.

Atalanta: Barcellona, Real Madrid (in casa), Arsenal (in casa), Shakhtar Donetsk; Celtic (in casa), Young Boys; Sturm Graz (in casa), Stoccarda.

Bologna: Borussia Dortmund (in casa), Liverpool; Shakhtar Donetsk (in casa), Benfica; Lille (in casa), Sporting Lisbona; Monaco (in casa), Aston Villa.

Era la prima volta che il sorteggio avveniva così, con il debutto del nuovo formato del torneo. Fino all’anno scorso c’erano due urne: da una veniva estratto prima il girone, e dalla seconda veniva poi estratta la squadra. Stavolta è stata estratta solo la biglia per la squadra, e il sistema automatico ha generato in un colpo solo tutti i suoi abbinamenti. C’è stata quindi meno suspence, perché il calendario è stato svelato in blocco per le squadre di prima fascia, e man mano si è completata la griglia delle altre.

Per vedere gli abbinamenti di tutte le altre squadre, si può consultare il sito della UEFA a questo link. La fase a gironi comincia il 17 settembre e finisce il 29 gennaio e l’unica limitazione nel sorteggio, oltre a quella delle fasce, è che in questa fase non si possono affrontare squadre dello stesso paese.

– Leggi anche: Come funziona la nuova Champions League