Cos’è successo nell’ultima giornata del girone di Champions League

Mercoledì sera si è giocata l’ultima giornata della “fase campionato” della Champions League maschile di calcio, che ha stabilito le otto squadre qualificate direttamente agli ottavi della competizione, le sedici che faranno un turno di playoff per andare agli ottavi e le dodici eliminate. Tutte e diciotto le partite si sono giocate in contemporanea, una cosa piuttosto rara nel calcio di oggi.

Tra le italiane, l’Inter ha vinto 3-0 contro il Monaco con una tripletta di Lautaro Martínez, chiudendo al quarto posto il girone e qualificandosi per gli ottavi di finale. L’Atalanta invece ha pareggiato 2-2 in casa del Barcellona (secondo in classifica), un risultato non sufficiente per entrare tra le prime otto: è arrivata nona.

Il Milan avrebbe dovuto vincere in casa della Dinamo Zagabria per qualificarsi direttamente agli ottavi, ma invece ha perso 2-1 una partita piuttosto deludente, giocata peraltro in dieci dal trentanovesimo del primo tempo dopo l’espulsione di Yunus Musah. È stata una serata deludente anche per la Juventus, che ha perso 2-0 in casa contro il Benfica ma giocherà comunque i playoff. La quinta squadra italiana in Champions, il Bologna, ha pareggiato 1-1 contro lo Sporting, finendo il girone al ventottesimo posto; era in ogni caso già certa di essere eliminata.

La classifica finale del girone unico: il Liverpool, pur perdendo mercoledì, è arrivato primo

Milan e Juventus hanno adesso il 50 per cento di possibilità di affrontarsi ai playoff, che prevedono (dopo un sorteggio) che una tra la nona e la decima classificata giochi contro una tra la ventitreesima e la ventiquattresima classificata, e così via a scalare. Il Milan, tredicesimo, giocherà contro la diciannovesima (il Feyenoord) o la ventesima (la Juventus, che potrebbe affrontare o il Milan o il Psv Eindhoven). L’Atalanta invece sarà sorteggiata contro una tra Sporting e Brugge.

Il Manchester City, una delle squadre considerate come favorita, ha chiuso al ventiduesimo posto e affronterà quindi una tra Real Madrid e Bayern Monaco (che sono arrivate undicesima e dodicesima). I playoff per accedere agli ottavi si giocheranno a febbraio, su andata e ritorno.

Da quest’anno la prima fase di Champions League consiste in un girone unico da 36 squadre, ognuna delle quali gioca 8 partite contro 8 diverse avversarie. I risultati delle partite di questa prima fase hanno composto una classifica unica delle 36 squadre: le prime otto si sono qualificate direttamente per gli ottavi di finale, mentre quelle arrivate tra la nona e la ventiquattresima giocheranno un ulteriore turno di playoff per accedere agli ottavi (qui è spiegato più nel dettaglio come funziona la nuova Champions League).