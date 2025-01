Un aereo di linea si è scontrato con un elicottero militare a Washington

Intorno alle 21 locali (le 3 di notte italiane) un aereo di linea regionale dell’American Airlines si è scontrato in volo con un elicottero militare a Washington DC, negli Stati Uniti: entrambi sono caduti nel fiume Potomac in seguito all’incidente. A bordo dell’aereo c’erano 60 passeggeri e 4 membri dell’equipaggio, mentre sull’elicottero c’erano 3 militari. Le operazioni di soccorso stanno andando avanti da ore, ma non si sa ancora nulla sulle condizioni delle persone coinvolte nell’incidente: sul posto ci sono più di 300 persone che stanno lavorando per recuperare i relitti dell’aereo e dell’elicottero, ed eventuali superstiti.

L’aereo era partito da Wichita, in Kansas, e stava atterrando all’aeroporto Ronald Reagan di Washington, quando si è scontrato con l’elicottero. L’aereo era un jet bimotore CRJ-700, gestito dalla società PSA Airlines, sussidiaria dell’American Airlines che si occupa di voli regionali negli Stati Uniti. L’elicottero era uno Sikorsky UH-60 Black Hawk. L’aereo stava arrivando da sud e l’elicottero in direzione opposta: si sono scontrati mentre entrambi si trovavano sopra al fiume Potomac, all’altezza dell’aeroporto.

Per il momento le autorità statunitensi non hanno avanzato ipotesi sulle cause dell’incidente. Nel frattempo tutte le partenze e gli atterraggi all’aeroporto Ronald Reagan sono stati annullati, e l’aeroporto rimarrà chiuso almeno fino alle 11 del mattino di giovedì (le 17 in Italia). L’aeroporto si trova sulla riva occidentale del fiume Potomac, circa 4 chilometri a sud della Casa Bianca e del Campidoglio, la sede ufficiale dei due rami del Congresso degli Stati Uniti, che sono invece sulla riva orientale.

L’esercito statunitense ha fatto sapere che l’elicottero, di base a Fort Belvoir in Virginia, stava facendo un volo di addestramento: non ha però specificato se al momento dell’incidente stava atterrando a Washington o ripartendo.

Al momento dell’incidente le condizioni meteo all’aeroporto Ronald Reagan erano nella norma: secondo il servizio meteorologico nazionale statunitense il cielo era sereno e non c’erano problemi di visibilità o di venti forti.