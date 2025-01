Le foto dell’insediamento di Donald Trump

Donald Trump, che ha vinto le elezioni statunitensi dello scorso novembre, ha giurato a Washington DC diventando ufficialmente il quarantasettesimo presidente degli Stati Uniti. La cerimonia è stata al chiuso, dentro alla sede del Congresso, per via delle temperature molto basse; prima di lui ha giurato anche il suo vice, J.D. Vance. Dopo il giuramento Trump ha rivolto un discorso alla nazione. Non è chiaro invece cosa farà subito dopo: se andrà direttamente alla Casa Bianca a firmare i suoi primi ordini esecutivi – se ne attendono decine – oppure se prima parlerà ai suoi sostenitori radunati nella vicina Capital One Arena, una struttura da 20mila posti nel centro di Washington. Di seguito le foto della giornata, man mano che arrivano, mentre qui potete seguire il liveblog del Post.