In Francia c’è un nuovo governo, il quarto in un anno

In Francia il nuovo primo ministro François Bayrou ha nominato i membri del suo governo, il quarto in carica dall’inizio dell’anno. Sette ministri, cioè metà del governo, sono stati confermati da quello del suo predecessore, Michel Barnier, che era rimasto in carica solo tre mesi. Tra le nuove nomine invece Bayrou ha scelto come ministri diversi politici di rilievo ed esperienza cercando di accontentare i partiti moderati sia di destra che di sinistra, nel tentativo di garantirsi l’appoggio di entrambe le parti. Ci sono soprattutto esperti politici dei partiti di centro, di cui Bayrou stesso è un esponente: è il leader del Movimento democratico (MoDem), alleato del partito del presidente Emmanuel Macron, Renaissance.

In una situazione politica molto instabile e in cui gli ultimi due governi sono durati solo pochi mesi, il presidente Emmanuel Macron ha dato come mandato prioritario a Bayrou quello di durare in carica il più possibile ed evitare mozioni di sfiducia: le sue scelte prudenti e il tentativo di mantenere un certo equilibrio tra le parti politiche si spiegano anche così. In Francia per entrare in funzione i governi non hanno bisogno di superare un voto di fiducia, ma solo di non cadere per un voto di sfiducia.

Bayrou ha nominato 7 nuovi ministri e ministre. Tra questi ci sono anche due ex primi ministri, e quindi due suoi predecessori: Elisabeth Borne e Manuel Valls. Borne, che ha 63 anni ed è del partito di Macron, Renaissance, è stata scelta come nuova ministra dell’Istruzione e come vice di Bayrou. Era stata prima ministra tra il maggio del 2022 e il gennaio del 2024, quando si dimise soprattutto su impulso di Macron. Non ha competenze specifiche in materia di istruzione, ma il ruolo è ritenuto particolarmente delicato e probabilmente da affidare a una politica esterna, visto che durante l’anno si sono già succeduti altri quattro ministri dell’Istruzione prima di lei.

Valls, anche lui di Renaissance, ha 62 anni ed è stato primo ministro per più di due anni e mezzo tra il 2014 e il 2016. È stato nominato ministro dei Territori d’oltremare, cioè i territori che sono stati ex colonie della Francia e che ora si amministrano con vari gradi di indipendenza, pur restando sempre sotto la sovranità dello stato francese: anche questo è un incarico molto delicato, perché Valls dovrà gestire le due crisi in corso a Mayotte e in Nuova Caledonia.

Un’altra nomina importante tra i membri di Renaissance è quella di Gérald Darmanin, che era stato ministro dell’Interno in tre degli ultimi quattro governi (fatta eccezione per l’ultimo) e ora sarà ministro della Giustizia.

Una nomina che dovrebbe essere gradita all’area del centrosinistra è quella di François Rebsamen come ministro della Pianificazione territoriale e del decentramento: Rebsamen, che ha 73 anni, è stato a lungo un importante esponente del Partito Socialista e fu ministro del Lavoro nel governo del socialista François Hollande.

Ci sono poi alcune nomine meno politiche, come quella di Éric Lombard per il ministero dell’Economia: Lombard finora era il direttore della “Caisse des Dépots” (cassa dei depositi), un istituto finanziario pubblico francese che si occupa di investimenti, concorrenza e altre attività per conto dello Stato (un po’ come Cassa depositi e prestiti in Italia), e in passato era stato il direttore generale della divisione francese dell’agenzia assicurativa Generali. Non è insomma un politico di professione, anche se in passato è stato consulente di ministri socialisti. Come ministra dello Sport invece è stata nominata Marie Barsacq, ex direttrice del comitato organizzatore delle Olimpiadi di Parigi 2024.

