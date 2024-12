Gli articoli del Post da ascoltare questa settimana

Ogni settimana le giornaliste e i giornalisti del Post leggono alcuni degli articoli che hanno scritto, scelti tra quelli più interessanti o significativi, spiegando in un’introduzione le ragioni per cui sono stati pensati e pubblicati. Le registrazioni escono sull’app del Post e sul sito ogni domenica: questa settimana Giovanni De Benedictis legge il reportage di Daniele Raineri dalla prigione di Sednaya, in Siria; Ginevra Falciani racconta cos’è successo per tre mesi e mezzo dentro e fuori dal tribunale di Avignone, dove si è svolto il processo per gli stupri subiti da Gisèle Pelicot; Gianluca Cedolin indaga sul perché al St. Pauli il calcio forse è ancora “del popolo”; Arianna Cavallo approfondisce cosa ci sia dietro la grande ascesa dei panettoni artigianali; e Vittorio Bossa spiega il finale di Una poltrona per due, per chi lo vedrà la vigilia di Natale.

Dentro alla prigione di Sednaya

Le torture, le umiliazioni e le esecuzioni raccontate dai detenuti del carcere simbolo del sistema repressivo di Assad, dove oggi migliaia di siriani cercano i propri cari fatti sparire dal regime

Sono tre mesi e mezzo che c’è la fila fuori dal tribunale di Avignone

È il più grande della regione, ma non basta a contenere tutte le persone che vogliono seguire il processo di Gisèle Pelicot

Al St. Pauli forse il calcio è davvero “del popolo”

Il club antifascista di Amburgo è un modello alternativo e unico, con la sua estetica punk, le lotte per i diritti e il ruolo centrale che hanno i tifosi

Cosa c’è dietro tutti questi panettoni artigianali

Sono diventati uno status symbol sia per chi li compra sia per chi li produce, che spesso è qualcuno di diverso dal nome scritto sulla scatola

Il finale di “Una poltrona per due”, spiegato

Un ripasso su come funziona la truffa dei futures e delle arance e su cosa succede nell’ultima scena del classico film di Natale su Italia 1