Le foto e i video dei festeggiamenti a Damasco dopo la caduta del regime di Assad

Nella notte tra sabato e domenica i gruppi armati siriani sono entrati nella capitale Damasco e ne hanno preso il controllo, mettendo fine al regime del dittatore Bashar al Assad. Assad ha lasciato Damasco in aereo, per una destinazione sconosciuta. Nel frattempo la popolazione della città ha iniziato a festeggiare per le strade la sua caduta.

Sui social network e sulle agenzie di stampa circolano foto e video di centinaia di persone riunite per festeggiare nelle piazze centrali della città, mentre cantano slogan anti-Assad, e girano in auto suonando i clacson.

Ci sono stati festeggiamenti anche nella grande piazza centrale degli Omayyadi, luogo simbolo della città dove si affacciano i palazzi del comando di tutte le forze militari siriane. Si sono viste anche decine di persone che hanno festeggiato su un carro armato dell’esercito siriano, abbandonato nelle scorse ore in seguito alla resa dei militari che hanno lasciato tutte le loro postazioni.