C’è stata una grossa operazione contro lo streaming illegale

La procura di Catania ha coordinato una grossa operazione transnazionale contro un’organizzazione criminale che offriva contenuti in streaming illegalmente a 22 milioni di utenti. È una delle più grandi operazioni fatte finora per questo genere di inchieste in Italia e in Europa.

Ci sono state 89 perquisizioni in quindici regioni italiane e altre 14 in Regno Unito, Paesi Bassi, Svezia, Svizzera, Romania e Croazia. La polizia croata ha arrestato 11 persone. In totale gli indagati sono 102: devono rispondere di violazione del diritto d’autore, accesso abusivo a sistemi informatici, detenzione di codici di accesso e frode informatica.

Per eludere i controlli, gli indagati usavano applicazioni di messaggistica crittografata e documenti di identità falsi. Con questi documenti si erano intestati utenze telefoniche, carte di credito e abbonamenti televisivi.

Gli indagati usavano poi social, forum e blog per pubblicizzare la loro offerta di contenuti streaming illegali di eventi sportivi, film e serie tv. Maggiori informazioni sull’indagine verrano fornite nel corso della giornata dalla procura di Catania in una conferenza stampa.

Articolo in aggiornamento.

– Leggi anche: Piracy Shield faceva già acqua da tutte le parti