C’è ottimismo per un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah

Martedì è prevista una riunione del gabinetto di Sicurezza del governo israeliano di cui fanno parte tra gli altri, oltre al primo ministro Benjamin Netanyahu, i ministri della Difesa e degli Esteri. Secondo i media israeliani e internazionali, la riunione riguarderà la possibilità di approvare un cessate il fuoco di 60 giorni con il gruppo politico e militare libanese Hezbollah, e Netanyahu avrebbe in linea di massima accettato le condizioni.

Ancora non si sanno i dettagli precisi dell’accordo. Secondo funzionari libanesi sentiti dall’agenzia Reuters, il cessate il fuoco dovrebbe essere annunciato dal presidente statunitense, Joe Biden, e da quello francese, Emmanuel Macron, nel giro di 36 ore (un giorno e mezzo). Mancano però ancora diversi passaggi, nonostante l’ottimismo evidente nelle dichiarazioni, e Israele potrebbe avanzare ulteriori richieste che potrebbero bloccare tutto.

L’ultima versione – su cui i negoziati si erano arenati ed erano poi ripresi diverse volte – prevedeva il ritiro dell’esercito israeliano dalle zona meridionali del Libano dove è entrato. Hezbollah, a sua volta, si impegnerebbe a spostare le sue forze a nord del fiume Litani, ritirandosi dalla zona più vicina al confine con Israele, dove interverrebbe l’esercito regolare libanese, creando una zona cuscinetto.

Un funzionario israeliano ha detto al Times of Israel (uno dei principali quotidiani israeliani) che Netanyahu avrebbe acconsentito a queste condizioni su pressione degli Stati Uniti, ma dopo aver ottenuto rassicurazioni sul fatto che il cessate il fuoco non sia definitivo, che non determini cioè la fine delle guerra.

Uno dei punti su cui, secondo i media internazionali, i negoziatori israeliani hanno fatto richieste è proprio la possibilità di riprendere le ostilità qualora Hezbollah non rispettasse l’accordo (cioè qualora l’esercito israeliano ritenga che il gruppo sia tornato a operare in quella zona). Non è detto che la controparte accetti questo aspetto, né in generale che tolleri la possibilità di futuri attacchi israeliani in territorio libanese.

Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha detto che Israele e Hezbollah sono molto vicini a un accordo, ma ha sottolineato anche il fatto che non è ancora stato raggiunto.

Sempre lunedì il ministro della Sicurezza nazionale israeliano, l’ultranazionalista Itamar Ben-Gvir, ha detto che un cessate il fuoco sarebbe «un grande errore» e che, se fosse confermato, ritirerebbe l’appoggio al governo. Non è la prima volta che Ben-Gvir fa minacce simili, che finora avevano funzionato (anche sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza). Ben-Gvir fa parte del gabinetto di sicurezza, e non è ancora chiaro se ci sarà una votazione.