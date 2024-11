Le foto della nottata elettorale nel mondo

Questa notte non solo negli Stati Uniti ma un po’ in tutto il mondo milioni di persone hanno seguito i risultati delle elezioni statunitensi, vinte dal Repubblicano Donald Trump. Le foto da Londra, Taipei, Pechino, Mumbai e altre città del mondo mostrano persone in attesa, speranzose o disilluse a seconda dei risultati, in situazioni organizzate dalle ambasciate nei vari paesi o da persone semplicemente appassionate o curiose del risultato elettorale.