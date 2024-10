Il comizio razzista e misogino per Donald Trump a New York

Domenica sera Donald Trump, il candidato presidente del Partito Repubblicano, ha tenuto un comizio al Madison Square Garden, il famoso palazzetto dello sport di New York, in cui lui e gli altri oratori intervenuti hanno usato una retorica molto violenta, più di quella abitualmente usata a questi comizi. Sono stati fatti commenti apertamente razzisti e misogini contro Kamala Harris, la candidata Democratica, e contro gli elettori afroamericani e latinoamericani: il comizio ha mostrato la rabbia e l’aggressività che anima almeno parte del movimento di Trump.

Il discorso più commentato è stato quello di Tony Hinchcliffe, un comico che ha parlato prima di Trump e ha definito l’isola di Porto Rico «un’isola di spazzatura galleggiante» e ha detto che le persone latinoamericane «adorano fare bambini», proseguendo poi con alcune battute crude sul sesso dei latinos. Hinchcliffe ha detto poi che i palestinesi lanciano pietre e gli ebrei sono avari, e che le persone afroamericane per Halloween intagliano i cocomeri al posto delle zucche, perpetuando uno stereotipo razziale americano.

Il discorso di Hinchcliffe, che è noto soprattutto perché fa un podcast, ha provocato grosse reazioni e ha avuto conseguenze che potrebbero avere un certo peso.

Alcuni famosi personaggi latinoamericani che finora si erano rifiutati di schierarsi hanno dato il proprio sostegno a Kamala Harris, a partire da Bad Bunny, notissimo cantante portoricano che domenica, dopo il comizio di Trump, ha condiviso nelle sue storie di Instagram un video in cui Harris condanna il candidato Repubblicano. Bad Bunny fa musica reggaeton ed è stato l’artista più ascoltato su Spotify a livello mondiale nel 2020, 2021 e 2022 (nel 2023 è stata Taylor Swift).

Anche il cantante Ricky Martin, portoricano, ha dato il proprio sostegno a Kamala Harris su Instagram, scrivendo: «Questo è quello che (i Repubblicani) pensano di noi, votate per Kamala Harris».

Ma il comizio di Trump non si è limitato a Hinchcliffe. Grant Cardone, un imprenditore che ha parlato sul palco, ha detto riferendosi a Harris che «i suoi papponi distruggeranno il paese», dando quindi della prostituta alla vicepresidente. David Rem, un amico personale di Trump, l’ha definita «il diavolo» e «l’anticristo».

Tucker Carlson, ex presentatore della rete Fox News, si è preso gioco delle origini etniche di Harris, dicendo: «È così notevole che sarà la prima samoana-malaysiana di scarsa intelligenza ex procuratrice della California a essere eletta presidente» (il padre di Harris è giamaicano, la madre era indiana).

Al comizio sono intervenuti anche il candidato vicepresidente J.D. Vance, l’imprenditore Elon Musk, l’ex wrestler Hulk Hogan, che si è strappato la maglia parlando, e la moglie di Donald Trump, Melania, che ha introdotto il discorso del marito. Melania Trump partecipa abbastanza di rado ai comizi per Trump.

Dopo due ore di interventi di altri oratori ha quindi parlato Donald Trump, che ha mantenuto un livello alto di violenza retorica e rabbia. Come in altre occasioni precedenti, ha definito i media «il nemico del popolo», Harris «una persona poco intelligente» e ha detto che gli Stati Uniti sono un «paese occupato» dagli immigrati, e che la sua elezione sarà come il giorno della «liberazione».

Trump ha anche parlato del «nemico interno», il modo in cui da qualche tempo ha cominciato ad additare chi gli si oppone. Questa definizione di «nemico interno» ha suscitato parecchie preoccupazioni, anche perché in comizi precedenti Trump aveva detto che avrebbe usato l’esercito per sbarazzarsene. Il discorso di Trump è durato 78 minuti, e verso la fine parte del pubblico se n’era già andata.

Al comizio razzista e misogino di Trump ha subito reagito la campagna elettorale di Harris, con video di condanna che sono circolati moltissimo online. Il comico Hinchcliffe, sul social media X, ha poi scritto che lui ama Porto Rico e che ci va in vacanza, e che stava solo scherzando.