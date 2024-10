Israele sta verificando la possibilità di aver ucciso il capo di Hamas Yahya Sinwar

Giovedì l’esercito israeliano ha detto che sta verificando la possibilità di aver ucciso Yahya Sinwar, il capo di Hamas, durante un attacco nel sud della Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha detto di aver ucciso tre membri di Hamas nell’attacco, e sta controllando che uno di loro sia Sinwar: secondo diversi media israeliani sul corpo dell’uomo sarebbero in corso esami del DNA e delle impronte digitali, per verificarne l’identità.

Sinwar è considerato da Israele il principale responsabile dell’attacco contro i civili del 7 ottobre, dopo cui è iniziata la guerra nella Striscia di Gaza. Sinwar è il leader di Hamas dallo scorso agosto, quando aveva preso il posto di Ismail Haniyeh, il capo diplomatico di Hamas ucciso lo scorso 31 luglio a Teheran, in Iran, in un attacco mirato che è stato ampiamente attribuito a Israele anche se il governo israeliano non ha confermato la sua responsabilità nell’omicidio. Prima di diventare il capo di Hamas, era comunque il capo politico del gruppo all’interno della Striscia di Gaza.