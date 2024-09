Israele sta bombardando altre zone nel sud di Beirut

Israele sta continuando a bombardare il quartiere di Danieh, nella periferia sud di Beirut, la capitale del Libano, con l’intenzione dichiarata di colpire edifici usati dal gruppo politico e militare libanese Hezbollah. Nella notte tra venerdì e sabato, in particolare, l’esercito israeliano ha chiesto di evacuare tre edifici residenziali che sarebbero usati da Hezbollah come depositi di armi e munizioni.

Le zone bombardate sono densamente popolate di civili: chi può si sta spostando per andare verso la spiaggia di Ramlet al Baida, nella zona ovest della città, in strada, nei parchi o sui marciapiedi. A causa dei continui attacchi, sabato mattina il ministero della Salute libanese ha chiesto di evacuare gli ospedali nel sud di Beirut.

L’esercito israeliano aveva iniziato a bombardare Danieh venerdì pomeriggio dicendo di voler colpire il quartier generale di Hezbollah, che si troverebbe sotto ad alcuni edifici residenziali nel quartiere. Secondo le informazioni dell’esercito all’interno del quartier generale era presente anche il leader del gruppo, Hassan Nasrallah, che stava partecipando a una riunione: non si sa se Nasrallah sia stato ucciso nell’attacco.

Nasrallah ha 64 anni e guida il gruppo dal 1992, da dopo l’uccisione del precedente leader da parte di Israele. È uno degli uomini più potenti del Medio Oriente ed è molto vicino all’Iran, che finanzia e sostiene Hezbollah. La sua eventuale uccisione (per ora non confermata) potrebbe avere conseguenze rilevanti e indebolire ulteriormente la stabilità dell’intera regione.

Non è chiara al momento l’entità dei danni causati dai bombardamenti a Danieh. Il ministero della Salute libanese ha detto che almeno sei persone sono state uccise e 90 ferite, ma è molto probabile che i numeri aumentino dato che i soccorritori stanno lavorando per cercare i dispersi ed estrarre le persone dalle macerie.

I bombardamenti hanno distrutto almeno quattro edifici residenziali: secondo un’indagine del New York Times basata sull’analisi di foto e video si trovavano tutti sulla stessa strada, e almeno due avevano più di sette piani. Sono stati danneggiati anche molti edifici circostanti, varie auto sono state distrutte e nelle strade ci sono dei crateri lasciati dall’esplosione delle bombe. Ci sono stati attacchi anche in altre zone del Libano, tra cui la valle della Beqaa, nella parte orientale del paese e vicino al confine con la Siria.

Venerdì il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato in anticipo l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, in corso a New York, per rientrare in Israele. Gli attacchi hanno provocato reazioni anche da parte dell’Iran: in risposta ai bombardamenti Ali Khamenei, la Guida suprema dell’Iran (la principale figura politica e religiosa del paese) ha convocato una riunione d’emergenza del consiglio di sicurezza nazionale. L’ambasciata iraniana in Libano ha definito i bombardamenti israeliani una «pericolosa escalation che cambia le carte in tavola».

Israele aveva iniziato a bombardare intensamente il Libano cinque giorni fa, dopo avere fatto esplodere moltissimi dispositivi elettronici (cercapersone e walkie-talkie) in dotazione a Hezbollah. Nell’ultima settimana sono stati uccisi più di 600 di civili, e altre centinaia di migliaia di persone libanesi hanno lasciato le proprie case per rifugiarsi in luoghi considerati più sicuri.