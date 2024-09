Israele sta continuando a bombardare il Libano

Venerdì mattina l’esercito israeliano ha compiuto una serie di bombardamenti nel sud del Libano: è il quinto giorno consecutivo di attacchi da parte di Israele, che hanno l’obiettivo di colpire il gruppo politico e militare libanese Hezbollah. I bombardamenti di venerdì mattina sono stati compiuti dopo che Hezbollah aveva a sua volta lanciato alcuni razzi verso Israele, che sono stati intercettati o caduti in zone disabitate. L’esercito israeliano ha detto di aver voluto colpire diverse strutture militari usate da Hezbollah: al momento non si hanno notizie di feriti o morti.

Giovedì mattina il governo israeliano aveva detto di essere contrario a un cessate il fuoco, in risposta a una richiesta avanzata da alcuni paesi. Nel corso della giornata Israele aveva bombardato molto intensamente la valle della Beqaa, il sud del Libano e la capitale Beirut, e aveva ucciso Muhammad Hossein Sarur, comandante dell’unità aerea di Hezbollah (l’uccisione è stata confermata dal gruppo libanese in serata).

Gli scontri tra Israele ed Hezbollah vanno avanti da moltissimo tempo, ma si sono intensificati da circa un anno, cioè dall’inizio dell’invasione israeliana nella Striscia di Gaza, compiuta in risposta agli attacchi dello scorso 7 ottobre del gruppo palestinese di Hamas in territorio israeliano. Sono diventati particolarmente violenti dopo la recente operazione di intelligence con cui Israele aveva fatto esplodere migliaia di cercapersone e walkie-talkie in possesso di Hezbollah, uccidendo almeno 30 persone.

Secondo i dati del governo libanese, ritenuti piuttosto affidabili, da quando è iniziata la campagna di bombardamenti israeliani degli ultimi giorni sul Libano sono state uccise più di 700 persone.

