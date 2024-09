Diversi paesi hanno chiesto un cessate il fuoco immediato in Libano

Un gruppo di paesi – tra cui Stati Uniti e Italia – ha chiesto un cessate il fuoco immediato in Libano, dove negli ultimi giorni Israele sta compiendo intensi bombardamenti per colpire il gruppo politico e militare libanese Hezbollah.

L’esercito israeliano sostiene di attaccare obiettivi militari appartenenti a Hezbollah, ma spesso bombarda zone densamente abitate, e gli intensi attacchi in corso da lunedì hanno anche fatto parlare di una possibile invasione di terra da parte di Israele. Per i paesi che hanno firmato la proposta, c’è il «rischio inaccettabile di un’escalation» del conflitto in una più ampia parte della regione: mercoledì pomeriggio il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano ha anche fatto capire piuttosto chiaramente che Israele sta preparando e valutando un’invasione di terra.

La proposta è stata firmata da Stati Uniti, Australia, Canada, Giappone, Unione Europea, Francia, Germania, Italia, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Qatar in occasione della riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a New York. Chiede una pausa immediata di 21 giorni con l’obiettivo di dare spazio a incontri diplomatici «per una risoluzione diplomatica» del conflitto e prevede che il cessate il fuoco si applichi alla cosiddetta Linea blu, ovvero la porzione di territorio che segna il confine tra il nord di Israele e il sud del Libano, dove si sono concentrati gli scontri degli ultimi giorni.

In un comunicato congiunto, i paesi che hanno sottoscritto la richiesta hanno definito le ostilità in corso «intollerabili» e hanno invitato «tutte le parti coinvolte, compresi i governi di Israele e Libano, a sostenere immediatamente il cessate il fuoco temporaneo».

Gli scontri tra Israele ed Hezbollah vanno avanti ormai da quasi un anno, e cioè dall’inizio dell’invasione israeliana nella Striscia di Gaza in risposta agli attacchi del gruppo palestinese di Hamas in territorio israeliano dello scorso 7 ottobre. Tuttavia si sono intensificati dopo la recente operazione di intelligence con cui Israele aveva fatto esplodere migliaia di cercapersone e walkie-talkie in possesso di Hezbollah, uccidendo almeno 30 persone.

Secondo i dati del governo libanese, ritenuti piuttosto affidabili, da quando è iniziata la campagna di bombardamenti israeliani degli ultimi giorni sul Libano sono state uccise quasi 600 persone, e dallo scorso ottobre circa 1.250. Gli attacchi di Israele degli ultimi tre giorni hanno costretto circa 200mila persone a lasciare le loro case.

Un funzionario del governo degli Stati Uniti ha detto che uno degli obiettivi dei paesi firmatari della richiesta è che una tregua tra Israele ed Hezbollah possa far riprendere i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas, che è sostenuto da Hezbollah, a sua volta armato e finanziato dall’Iran.

Sempre mercoledì il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres aveva chiesto un cessate il fuoco immediato per il Libano, sostenendo che nel paese si stesse «scatenando l’inferno». Il primo ministro libanese Najib Mikati ha detto che gli attacchi di Israele sono «una lampante violazione della sovranità e dei diritti umani» nel suo paese.

– Leggi anche: Israele ha bombardato il sud del Libano per il terzo giorno consecutivo