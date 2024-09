Per la prima volta un missile di Hezbollah ha raggiunto Tel Aviv, ma è stato intercettato da Israele

Mercoledì mattina un missile balistico lanciato dal gruppo paramilitare e partito politico libanese Hezbollah ha raggiunto per la prima volta lo spazio aereo sopra Tel Aviv, nel centro di Israele, facendo attivare le sirene di allarme in città. Il missile è stato intercettato e abbattuto dalla difesa antiaerea israeliana e non sembra ci siano stati feriti o danni causati dalla caduta dei detriti: nessun missile di Hezbollah era mai arrivato così a sud in Israele. Israele ha detto di aver risposto al lancio bombardando e distruggendo la base da cui era partito il missile, a Nafakhiyeh, nel sud del Libano.

Il gruppo ha detto di aver avuto come obiettivo il quartier generale del Mossad, l’agenzia di intelligence per l’estero di Israele, che si trova poco fuori da Tel Aviv, e di aver lanciato il missile in risposta all’uccisione da parte di Israele del suo comandante Ibrahim Muhammad Qubaisi, compiuta ieri a Beirut: negli ultimi due giorni i bombardamenti di Israele sul Libano, compresa la capitale Beirut, hanno ucciso più di 500 persone e in migliaia stanno lasciando le regioni più a sud del paese per spostarsi al nord.

