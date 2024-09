Israele ha ricominciato a bombardare il sud del Libano

Martedì mattina l’esercito israeliano ha ricominciato a bombardare il sud del Libano e la valle del Beqaa, per il secondo giorno consecutivo. L’esercito ha detto di avere colpito alcuni depositi di armi ed edifici che il gruppo politico e militare libanese Hezbollah usava per lanciare razzi contro Israele. Martedì mattina sono ricominciati anche gli attacchi di Hezbollah contro Israele: in alcune città della Bassa Galilea hanno cominciato a suonare le sirene antiaeree e diversi razzi sono stati intercettati dal sistema di difesa israeliano senza creare danni o feriti.

Sempre martedì mattina l’esercito israeliano ha rinnovato l’ordine di evacuazione per i cittadini libanesi. Il portavoce arabofono dell’esercito Avichay Adraee ha scritto che gli attacchi continueranno e che chiunque si trovi vicino a un edificio utilizzato da Hezbollah per conservare le armi dovrà «allontanarsi di almeno un chilometro o uscire dal comune». «Chiunque si trovi vicino a dei membri di Hezbollah si sta mettendo a rischio», ha scritto Adraee. Poco prima di avviare gli attacchi di lunedì, Israele aveva inviato degli avvisi simili sui telefonini di migliaia di cittadini libanesi, esortandoli ad andarsene.

Gli attacchi reciproci tra Hezbollah e Israele sono in corso dall’inizio dell’invasione israeliana nella Striscia di Gaza, cominciata dopo gli attacchi di Hamas in Israele dello scorso 7 ottobre, ma i bombardamenti israeliani hanno raggiunto un nuovo livello di intensità negli ultimi giorni, dopo che Israele aveva fatto esplodere migliaia di cercapersone e walkie-talkie in possesso di Hezbollah, uccidendo almeno 30 persone.

Lunedì mattina Israele aveva iniziato a bombardare massicciamente diverse zone del Libano, soprattutto il sud, dicendo di voler colpire Hezbollah: negli attacchi sono state uccise quasi 500 persone in un solo giorno. Durante la giornata migliaia di libanesi hanno cominciato a lasciare le proprie case nel sud per spostarsi più a nord, in cerca di posti più sicuri dove stare.