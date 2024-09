Le alluvioni in Emilia-Romagna, in foto e video

Nella notte tra mercoledì e giovedì la tempesta Boris ha causato grosse alluvioni in Emilia-Romagna: tra i comuni coinvolti ci sono Faenza e Castel Bolognese, in provincia di Ravenna, che avevano già subìto grossi danni a causa delle gravi alluvioni del maggio del 2023.

A Faenza è straripato il fiume Lamone, che ha allagato alcune campagne a sud della città, ma al momento le strade del centro sono agibili. A Castel Bolognese invece è straripato il Senio, causando allagamenti che si stanno avvicinando al centro. Ci sono stati allagamenti e disagi anche nel bolognese e in diverse città della costa romagnola: a Rimini le mareggiate hanno allagato alcuni stabilimenti balneari.

A causa delle alluvioni decine di treni sono stati cancellati o limitati nel loro percorso, e la circolazione è stata completamente sospesa su cinque linee. Per ora comunque non risultano feriti o dispersi, ma in tutta la regione ci sono oltre mille sfollati.