A causa delle alluvioni molti treni sono stati cancellati

Decine di treni sono stati cancellati o limitati nel loro percorso per via delle grosse alluvioni che da mercoledì sera sono in corso in molte zone dell’Emilia-Romagna. La circolazione dei treni è stata sospesa su cinque linee: sulla linea Bologna-Rimini tra Faenza e Forlì, sulla linea Ferrara-Ravenna-Rimini tra Argenta e Ravenna, sulla linea Ravenna-Bologna via Lugo tra Lugo e Russi, e sulla linea Ravenna-Bologna via Granarolo tra Granarolo e Russi.

Sia i treni a lunga percorrenza che quelli regionali possono subire cancellazioni, limitazioni di percorso e deviazioni. Rete Ferroviaria Italiana (RFI), la società di Ferrovie dello Stato che gestisce le infrastrutture ferroviarie a livello nazionale, ha fatto sapere che al momento non è possibile attivare servizi con autobus sostitutivi a causa dell’impraticabilità delle strade.

Trenitalia comunque ha pubblicato una lista dei treni cancellati e di quelli interessati da modifiche nel percorso:

Treni cancellati

• FR 9802 Pescara (5:00) – Milano Centrale (10:05)

• FR 8802 Ancona (5:20) – Milano Centrale (9.25)

• FR 8806 Pescara (6:00) – Milano Centrale (11:10)

• FR 8804 Ancona (6:20) – Milano Centrale (10:05)

• FR 8818 Lecce (8:06) – Milano Centrale (17:18)

• FR 8820 Taranto (9:16) – Milano Centrale (18:10)

• FR 8807 Milano Centrale (11:35) – Taranto (19:46)

• FR 8811 Milano Centrale (13:35) – Lecce (21:57)

• FR 8813 Milano Centrale (14:35) – Lecce (22:56)

• IC 604 Pecara (7:02) – Milano Centrale (13:40)



Treni limitati

• FR 8810 Bari Centrale (5:30) – Milano Centrale (12:30): termina la corsa a Civitanova

• FR 9806 Bari Centrale (6:35) – Milano Centrale (13:25): termina la corsa a Pescara Centrale

• FR 8801 Venezia Santa Lucia (6:53) – Lecce (15:58): parte da Pescara Centrale

• FR 8803 Milano Centrale (8:05) – Bari Centrale (15:27): parte da Ancona

• FR 9805 Torino Porta Nuova (9:10) – Lecce (18:50): termina la corsa a Bologna Centrale

• FR 8809 Milano Centrale (11:50) – Lecce (20:50): parte da Ancona

• IC 603 Milano Centrale (5:25) – Lecce (16:51): parte da Ancona

• IC 606 Bari Centrale (5:55) – Milano Centrale (15:30): cancellato tra Ancona e Bologna Centrale

• IC 608 Lecce (6:23) – Bologna Centrale (15:00): cancellato tra Loreto e Bologna Centrale

• IC 605 Milano Centrale (7:05) – Lecce (19:55): cancellato tra Bologna e Loreto

• IC 607 Milano Porta Garibaldi (9:10) – Lecce (20:40): parte da Pescara Centrale

• ICN 758 Lecce (18:31) – Milano Centrale (7:05) del 18 settembre: termina la corsa ad Ancona

