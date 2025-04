A Milano 50 persone sono state arrestate in una grossa operazione di polizia contro furti e rapine in strada

Cinquanta persone sono state arrestate a Milano con l’accusa di aver compiuto furti con strappo o rapine in strada, nelle stazioni della metropolitana e sui mezzi pubblici. Diciotto di loro sono minori e diverse di origine straniera; per alcune è stata disposta un’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

Gli arresti sono stati compiuti durante una grossa operazione di polizia coordinata dalla procura ordinaria di Milano e da quella dei minori. Le immagini di videosorveglianza e le intercettazioni telefoniche hanno permesso di risalire agli autori di 25 rapine e a un presunto gruppo di ricettatori più ampio che faceva capo a una famiglia di origine romena: in base alle indagini, le persone coinvolte nei furti e nelle rapine portavano quello che avevano rubato in un appartamento occupato abusivamente in zona San Siro, e periodicamente gli oggetti rubati venivano trasportati in Romania per essere rivenduti.

Le sette persone della famiglia in questione sono state tutte arrestate e accusate di associazione a delinquere, ricettazione e riciclaggio.