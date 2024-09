L’aggressione da wrestling in diretta tv durante un dibattito per le elezioni a San Paolo

Domenica sera, durante un dibattito elettorale trasmesso in diretta tv per le elezioni nella città di San Paolo, la più grande del Brasile, uno dei candidati a sindaco ha colpito con uno sgabello di metallo un altro dei partecipanti, dopo che questi l’aveva ingiuriato pesantemente. L’aggressione è diventata una notizia internazionale e ha creato molto scompiglio in Brasile, un paese che in tempi recenti si è abituato a uno stile politico aggressivo e a volte anche violento.

Il candidato aggredito si chiama Pablo Marçal ed è un influencer di estrema destra che nelle ultime settimane ha stravolto la campagna elettorale a San Paolo, salendo moltissimo nei sondaggi grazie a uno stile aggressivo e provocatorio e a un’eccellente capacità di utilizzare a proprio vantaggio i social media. Il candidato che ha colpito Marçal con uno sgabello si chiama José Luiz Datena, è un noto giornalista investigativo ma è un candidato minore, che non ha speranza di vincere le elezioni.

L’aggressione è avvenuta in diretta durante un dibattito su TV Cultura, un canale della tv pubblica brasiliana. Marçal e Datena litigavano intensamente già da settimane. In più di una dichiarazione Marçal aveva accusato Datena di molestie sessuali, citando la denuncia di una sua collaboratrice che però era stata ritirata. In un precedente dibattito Datena si era avvicinato minacciosamente a Marçal, come per schiaffeggiarlo o aggredirlo, ma poi aveva indietreggiato.

Durante il dibattito su TV Cultura Marçal aveva ricordato quell’episodio, dicendo a Datena: «Non sei abbastanza uomo nemmeno per [schiaffeggiarmi]». A quel punto Datena ha preso lo sgabello di metallo su cui era seduto, è arrivato da dietro e ha colpito violentemente Marçal, che ha fatto in tempo a girarsi e a ripararsi con le braccia. Immediatamente il moderatore del dibattito ha mandato la pubblicità, mentre si vedevano guardie di sicurezza e altre persone accorrere sul palco.

I giornali brasiliani hanno pubblicato in questi giorni altri video dei concitati momenti successivi, in cui Datena prova a prendere un altro sgabello (ma viene fermato), e i due si insultano urlando, circondati da persone che cercano di trattenerli.

Alla fine Datena è stato espulso dal dibattito, mentre Marçal dapprima ha chiesto di proseguire, poi ha preferito lasciare lo studio televisivo per andare all’ospedale. I giornali brasiliani raccontano che Marçal dapprima ha provato ad andare in ospedale con la propria auto, poi ha preferito usare l’ambulanza che era a disposizione dello studio.

L’ospedale, in un bollettino, ha fatto sapere che Marçal ha subìto un «trauma nella parte destra del torace e al polso destro», «senza ulteriori complicazioni».

Marçal, tuttavia, ha drammatizzato notevolmente la sua aggressione, che inizialmente ha definito un «tentato omicidio»: in un giorno e mezzo ha postato decine di contenuti sui social media, compreso un video in cui lo si vede dentro all’ambulanza con una mascherina per l’ossigeno, una foto in cui è sul lettino d’ospedale (con un braccialetto da codice verde, uno di quelli a basso rischio), e una in cui paragona il lancio dello sgabello ai tentati omicidi di Donald Trump e dell’ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro.

Datena ha detto in seguito ai giornalisti di aver commesso un errore, e che davanti alle provocazioni di Marçal avrebbe fatto meglio ad abbandonare il dibattito, ma non ha chiesto scusa all’avversario e ha detto che non si ritirerà dalle elezioni.

In maniera piuttosto notevole, dopo che i due candidati coinvolti nell’aggressione se n’erano andati, il dibattito su TV Cultura è ripreso e si è concluso normalmente. Alle elezioni per il sindaco di San Paolo è attualmente in testa il sindaco uscente, il conservatore Ricardo Nunes, che secondo i sondaggi ha circa il 27 per cento dei consensi. Dopo di lui, praticamente alla pari con il 25 per cento, c’è il progressista Guilherme Boulos, un deputato sostenuto dal presidente del paese Luiz Inácio Lula da Silva. Pablo Marçal è subito dietro, con il 19 per cento dei consensi, ed è in forte crescita da settimane. Datena è invece un candidato minore, con appena il 6 per cento dei consensi.

Nonostante l’aggressione Datena e Marçal hanno entrambi annunciato che saranno presenti al prossimo dibattito, che si terrà martedì sul canale RedeTV!. La proprietà del network ha fatto sapere che tutte le sedie saranno bullonate al pavimento.