Si è dimesso Thierry Breton, commissario europeo uscente per il Mercato interno, in polemica con Ursula von der Leyen

Lunedì mattina si è dimesso Thierry Breton, il commissario europeo uscente per il Mercato interno e i Servizi. Breton era commissario per la Francia dal 2019, e il presidente francese Emmanuel Macron lo aveva indicato anche per un secondo mandato, nella nuova Commissione europea che la presidente Ursula von der Leyen presenterà in questi giorni. Nella lettera con cui ha motivato le dimissioni, che ha pubblicato su X, Breton ha sostenuto che von der Leyen «qualche giorno fa» avrebbe fatto pressioni alla Francia per ritirare il suo nome come scelta del paese per la Commissione europea, offrendo in cambio un incarico più influente. Nelle lettera Breton ha accusato von der Leyen di averlo fatto «per motivi personali che non hai mai discusso direttamente con me». Al momento né il governo francese né von der Leyen hanno commentato.