L’Italia ha cominciato bene le semifinali di Louis Vuitton Cup

Sabato sono cominciate, nel campo di regata di fronte a Barcellona, le semifinali di Louis Vuitton Cup, le gare di vela che decideranno chi sfiderà Emirates Team New Zealand nella Coppa America, la più importante e antica competizione velica al mondo, arrivata alla 37esima edizione. L’ultima si era tenuta nel 2021 in Nuova Zelanda, a Auckland, ed era stata vinta dalla squadra neozelandese, che così si è guadagnata il posto di finalista a partire dal 12 ottobre.

La sfidante di Emirates Team New Zealand sarà una delle quattro imbarcazioni rimaste in gara dopo le regate preliminari e i cosiddetti “round robin”, i gironi durante i quali tutte si sfidano a turno. Tra queste c’è l’italiana Luna Rossa, del team Prada Pirelli, che sabato ha vinto la prima regata contro la statunitense NYYC American Magic con un vantaggio di sette secondi al traguardo, dopo una partenza non ottima. Luna Rossa proseguirà contro la NYYC American Magic per un massimo di nove regate fino al 19 settembre, e andrà in finale la prima barca che ne vince cinque. L’altra finalista sarà la vincitrice di cinque regate fra Ineos Britannia e gli svizzeri di Alinghi Red Bull Racing. Le due vincenti delle semifinali disputeranno la finale dal 26 settembre al 5 ottobre (13 regate al massimo, vince chi arriva a 7) e poi quella che vince andrà in Coppa America.

Nei round robin sono stati eliminati i francesi di Orient Express Racing Team. Ineos Britannia ha chiuso al primo posto in classifica, ottenendo il vantaggio di potersi scegliere gli avversari per la semifinale. La squadra britannica ha superato allo spareggio proprio Luna Rossa, che per gran parte dei gironi era sembrata superiore alla concorrenza, vincendo le prime sei regate: nelle ultime giornate della prima fase aveva però perso prima contro Britannia, poi per squalifica con Alinghi (non si era presentata alla partenza per un problema tecnico), poi ancora con i britannici allo spareggio.

L’avversario della semifinale, American Magic, è una squadra nata nel 2018 all’interno del New York Yacht Club, storico circolo velistico che vinse le prime 25 edizioni della coppa, dal 1851 fino alla sconfitta del 1983. Nei round robin aveva perso due volte contro Luna Rossa, con 24 e 22 secondi di ritardo, e per buona parte delle semifinali non avrà a disposizione il suo timoniere, il britannico Paul Goodison, infortunatosi cadendo in un pozzetto dell’imbarcazione. Dopo la prima fase della Louis Vuitton Cup tutte le squadre hanno effettuato piccole modifiche tecniche alle barche.

Luna Rossa, così come le altre imbarcazioni, è un monoscafo volante AC75, una versione aggiornata e quindi ancora più avanzata degli eleganti e velocissimi monoscafi visti per la prima volta tre anni fa a Auckland, dove raggiunsero velocità superiori ai 55 nodi, quindi oltre i 100 chilometri orari. Allora Luna Rossa vinse la competizione fra le aspiranti sfidanti e poi perse coi neozelandesi 7 regate a 3. Per tradizione è la vincitrice in carica a decidere formato della competizione e luogo: di solito sceglie di “giocare in casa”, ma in questa edizione la Emirates Team New Zealand ha preferito Barcellona per motivi prevalentemente economici e di sponsor.

