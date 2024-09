Hunter Biden si è dichiarato colpevole, più o meno

Giovedì in un tribunale federale di Los Angeles è cominciato il processo per evasione fiscale e false dichiarazioni dei redditi contro Hunter Biden, il figlio del presidente degli Stati Uniti, il Democratico Joe Biden. I principali media statunitensi si aspettavano che Biden si sarebbe dichiarato non colpevole, ma non è andata proprio così: poco prima dell’inizio della selezione della giuria, ha ammesso che ci sono prove sufficienti per ritenerlo colpevole, con una particolare formula che potrebbe evitargli il processo. Non è comunque detto che il giudice la accetti.

Hunter Biden ha 54 anni ed era già stato incriminato a livello federale e in seguito giudicato colpevole di aver mentito allo scopo di acquistare un’arma da fuoco nel Delaware nel 2018. La procura federale in California invece lo accusa di aver cercato di non pagare almeno 1,4 milioni di dollari (circa 1,3 milioni di euro) in tasse sul reddito nel periodo compreso tra il 2016 e il 2019. La sentenza per il primo processo, per cui rischia fino a 25 anni di prigione e una multa di 750mila dollari, è prevista per novembre; adesso invece è incriminato per nove capi d’accusa, e se condannato rischierebbe fino a 17 anni di carcere.

Giovedì in tribunale Biden ha presentato il cosiddetto “Alford plea”, che è un modo con cui una persona incriminata si dichiara innocente per i capi d’accusa che le vengono contestati, ma riconosce che le prove a suo carico sono così solide che con ogni probabilità risulterebbero in un giudizio di colpevolezza. In altre parole, è un modo per ammettere la propria colpevolezza rispetto a un certo reato, dichiarandosi al tempo stesso innocente per quello stesso reato.

La formula prende il nome da una decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti del 1970 e solitamente viene usata per accelerare le negoziazioni in vista di un possibile accordo extragiudiziale oppure per ritardare un processo o ancora per saltare il dibattimento e raggiungere un patteggiamento. Al momento non è chiaro se il giudice che sta esaminando il caso, Mark C. Scarsi, accetterà questa formulazione. Scarsi fu nominato dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, Repubblicano: subito dopo la dichiarazione di Biden ha detto di essere disposto ad andare avanti con il procedimento di selezione della giuria, ma ha anche ordinato una pausa di alcune ore per dare tempo ai procuratori di esprimersi in merito.