L’Indonesia ha inaugurato la sua nuova capitale, anche se non è ancora pronta

Il 17 agosto l’Indonesia ha festeggiato il 79esimo anniversario della sua indipendenza con una parata e una cerimonia organizzate a Nusantara, la sua nuova capitale. Questo nonostante i lavori per costruirla non siano ancora terminati: le celebrazioni infatti si sono svolte in mezzo ai cantieri e coinvolgendo meno persone di quelle inizialmente previste. Sono stati invitati solo 1.300 ospiti invece che 8mila.

Nusantara si trova circa 2mila chilometri a nord-est di Giacarta, l’attuale capitale, ed è sull’isola del Borneo. La regione indonesiana del Borneo, il Kalimantan, è grande più di 500mila chilometri quadrati ed è quasi completamente occupata da foreste pluviali. L’ambizioso trasferimento della capitale è stato pensato dal presidente uscente Joko “Jokowi” Widodo, e approvato nel 2022, quando erano anche iniziati i lavori.

Giacarta infatti ha molti problemi: è congestionata dal traffico, inquinatissima, senza parchi o spazi culturali e soggetta a frequenti alluvioni. Ha 10 milioni di abitanti, dunque è molto densamente popolata, ma l’innalzamento del livello del mare da un lato e la storica e scorretta gestione delle acque sotterranee dall’altro la stanno facendo sprofondare. In alcune zone il suolo si abbassa anche di 15 centimetri all’anno.

Inaugurando Nusantara oggi, Jokowi ha potuto partecipare alle celebrazioni da presidente in carica. A ottobre infatti scadrà il suo secondo e ultimo mandato da presidente.

Il progetto per la realizzazione di una capitale alternativa in una zona precedentemente disabitata ha subito ritardi in più occasioni a causa di varie difficoltà. Una è il reperimento dei fondi necessari per i lavori, stimati in più di 30 miliardi di euro. Lo stato indonesiano ne finanzia il 20 per cento, ma sta faticando a trovare investitori internazionali che coprano il resto. Ci sono anche dei problemi legati alla conformazione del terreno scelto per edificare la città. Secondo le previsioni del governo la costruzione di Nusantara non sarà finita prima del 2045.

A marzo è stato eletto come nuovo presidente l’ex generale Prabowo Subianto, ministro della Difesa uscente, con il sostegno dello stesso Jokowi. Subianto ha annunciato che continuerà a portare avanti il progetto di Nusantara nella sua forma originaria.