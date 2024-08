La prima medaglia d’oro italiana di sempre nella pallavolo alle Olimpiadi

La nazionale femminile di pallavolo ha vinto il torneo olimpico e la medaglia d’oro, battendo in finale gli Stati Uniti in modo molto netto e dopo una partita dominata, finita 3 set a 0 (25-18, 25-20, 25-17). È la prima medaglia in assoluto per la nazionale femminile di pallavolo alle Olimpiadi, e la prima d’oro per la pallavolo italiana in generale: il miglior risultato finora erano state tre medaglie d’argento della nazionale maschile (nel 1996, nel 2004 e nel 2016).

È anche la dodicesima medaglia d’oro italiana alle Olimpiadi di Parigi e la quarantesima complessiva: l’ultima, visto che non sono in programma altre gare con italiani e italiane, e forse la più importante e prestigiosa vinta in questa edizione.

La nazionale femminile è allenata dall’argentino Julio Velasco, un allenatore molto esperto e apprezzatissimo in Italia, che fu già commissario tecnico delle nazionali italiane di pallavolo maschile e femminile tra la fine degli anni Ottanta e gli anni Novanta. La squadra è composta da alcune delle migliori giocatrici al mondo, come l’opposta Paola Egonu, che in finale contro gli Stati Uniti ha giocato una partita eccezionale ed è stata la giocatrice che ha segnato più punti: 22.

Molte delle giocatrici italiane sono nel momento migliore della carriera, dall’alzatrice Alessia Orro alle due schiacciatrici Myriam Sylla e Alice Degradi. Ma ci sono anche giocatrici di grande esperienza come la libera Monica De Gennaro, che nonostante i 37 anni ha dimostrato di essere ancora una delle migliori al mondo nel suo ruolo, e la 30enne schiacciatrice Caterina Bosetti (un’altra che ha giocato una grande finale). L’Italia ha vinto giocando in modo impeccabile in difesa e soprattutto a muro, che nella pallavolo è la fase di gioco più adatta per misurare la coesione di una squadra.

All’inizio di questa sua seconda esperienza con la nazionale femminile, Velasco aveva trovato una squadra molto talentuosa ma che usciva da un periodo un po’ confuso e soprattutto da una grande delusione agli Europei del 2023, chiusi al quarto posto. In quel torneo l’allora allenatore Davide Mazzanti aveva scelto spesso di non schierare titolare Egonu, che è appunto tra le migliori al mondo nel suo ruolo e in assoluto, e alla fine degli Europei la situazione era degenerata: Egonu aveva deciso di prendersi una pausa dalla nazionale. Velasco è riuscito a riportare entusiasmo e fiducia nel gruppo, convincendo presto Egonu a tornare in nazionale.