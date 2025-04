La Juventus femminile ha vinto lo Scudetto

Dopo la vittoria 2 a 0 contro il Milan di venerdì sera, la squadra femminile della Juventus ha vinto per la sesta volta il campionato di calcio di Serie A, tre anni dopo l’ultima. La Juventus Women, come viene anche chiamata, ha dominato sin dall’inizio, vincendo le prime sei partite con 20 gol segnati e rimanendo in testa alla classifica per tutto il campionato. Ha 13 punti di vantaggio sull’Inter e 14 sulla Roma, che hanno giocato rispettivamente due e una partita in meno, ma non possono comunque raggiungerla in classifica visto che all’Inter mancano 4 partite e alla Roma 3.

Allenata da questa stagione da Massimiliano Canzi, la Juventus ha segnato 65 gol in 24 partite giocate finora tra stagione regolare e poule Scudetto, la seconda fase del campionato alla quale accedono le prime cinque della classifica, portandosi dietro i punti della prima fase. Al termine della stagione regolare aveva 7 punti di vantaggio sull’Inter e 10 sulla Roma, che sono poi aumentati nelle decisive partite della poule Scudetto. La sua centravanti Cristiana Girelli è la calciatrice che ha fatto più gol finora in campionato (19); l’altra attaccante, Sofia Cantore, ne ha segnati 11.

Nel corso del campionato la Juventus ha ottenuto diverse vittorie larghe e prestigiose, come il 4-0 contro la Fiorentina e il 6-0 in casa del Milan, e tra stagione regolare e poule Scudetto ha battuto per tre volte su quattro la Roma, la squadra che aveva vinto gli ultimi due campionati e contro cui sabato 17 maggio giocherà la finale di Coppa Italia. Prima dei due Scudetti della Roma, la Juventus ne aveva vinti cinque consecutivi tra la stagione 2017-2018, quella della sua fondazione, e il 2021-2022.

Con sei Scudetti è la seconda squadra più vincente nella storia della Serie A femminile dietro alla Torres, che ne ha vinti sette tra il 1994 e il 2013.

La recente vittoria della Juventus in casa della Roma

