L’esercito israeliano sta conducendo una nuova operazione di terra a Khan Yunis

Venerdì l’esercito israeliano ha confermato che è in corso una nuova operazione di terra a Khan Yunis, la principale città del sud della Striscia di Gaza. La città era già stata in gran parte distrutta quest’inverno, quando le forze israeliane l’avevano occupata a lungo, colpendo anche moltissime strutture civili, tra cui gli ospedali. A luglio c’erano state altre operazioni di terra, in cui l’esercito israeliano aveva ucciso centinaia di palestinesi.

Le forze armate israeliane hanno detto che da giovedì stanno avanzando nella città, che è anche stata bombardata. Israele ha detto ai civili palestinesi nella parte nord ed est della città di andare nella zona di al Mawasi, poco distante, definita come zona umanitaria sicura: in realtà anche questa è stata attaccata ripetutamente da Israele, ed è priva di molti servizi di base. Secondo Israele l’obiettivo della nuova operazione a Khan Yunis è impedire ai membri delle organizzazioni militanti palestinesi di raggrupparsi in città e colpire i loro centri operativi. Spesso gli attacchi israeliani hanno riguardato strutture civili, fra cui le scuole, in cui secondo Israele si nascondono centri operativi di Hamas e altre organizzazioni radicali palestinesi.