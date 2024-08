L’esercito israeliano ha bombardato due scuole nella Striscia di Gaza: sono morte almeno 15 persone

Almeno 15 persone palestinesi sono morte dopo che Israele ha bombardato due scuole usate come rifugio per gli sfollati nel nord della Striscia di Gaza. L’esercito israeliano ha detto che «i due complessi scolastici venivano utilizzati come centri di comando e controllo per terroristi e comandanti dell’organizzazione terroristica Hamas» aggiungendo di aver adottato «molte misure per limitare i danni ai civili». Mahmoud Basal, portavoce della protezione civile palestinese, ha detto che oltre ai morti, il cui bilancio è provvisorio, ci sono almeno trenta feriti e un numero imprecisato di persone disperse sotto le macerie.

Quelli di oggi sono il quinto e il sesto bombardamento compiuto da Israele su delle scuole in pochi giorni: domenica le forze armate israeliane avevano bombardato due scuole nella città di Gaza, la più grande della Striscia, uccidendo almeno 25 persone. Sabato era stata bombardata anche la scuola Hamama, sempre a Gaza, e giovedì la scuola Dalal al-Mughrabi, di nuovo a Gaza, con decine di altri civili uccisi.

A Gaza dall’inizio della guerra le lezioni sono interrotte, e la maggior parte delle scuole è stata trasformata in rifugi per i civili le cui abitazioni sono state distrutte.