L’esercito israeliano ha bombardato due scuole a Gaza sostenendo che fossero usate da Hamas: sono state uccise almeno 25 persone

Le forze armate israeliane hanno bombardato due scuole domenica nella città di Gaza, la più grande della Striscia, uccidendo almeno 25 persone secondo l’agenzia di stampa palestinese WAFA. Online sono circolati vari video di persone ferite o uccise portate via dalle macerie. Quello di domenica è stato il terzo bombardamento compiuto da Israele su scuole in quattro giorni: sabato era stata bombardata anche la scuola Hamama, sempre a Gaza, e giovedì la scuola Dalal al-Mughrabi, di nuovo a Gaza, con decine di altri civili uccisi.

L’esercito israeliano ha confermato il bombardamento, dicendo anche in questo caso che nelle scuole si trovavano terroristi di Hamas che stavano usando edifici civili per farsi scudo. A Gaza dall’inizio della guerra le lezioni sono interrotte, e la maggior parte delle scuole è stata trasformata in rifugi per i civili le cui abitazioni sono state distrutte.